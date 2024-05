Semifinale Amici 12 maggio: eliminato e chi è arrivato in finale. Il colpo di scena

Chi sono i finalisti di Amici 23? Chi è stato eliminato durante la semifinale del Serale del talent show condotto da Maria De Filippi dovendo dire addio al sogno vittoria a un passo dall'ultimo atto? La semifinale di Amici 23, registrata giovedì 9 maggio e andata in onda domenica 12 maggio, ha riservato diverse sorprese. I finalisti avrebbero dovuto essere cinque: un solo eliminato durante questa puntata. Ma ecco il colpo di scena.

Dopo i cantanti Ayle, Lil Jolie e Martina e i ballerini Kumo, Nicholas, Giovanni, Lucia e Gaia a chi è toccato lasciare il programma?

Michele Bravi entra cantando inspiegabilmente 'New York, New York', Giuseppe Giofrè come sempre è protagonista, su 'Gimme more' di Britney Spears, di una coreografia nella quale mostra pettorali e addominali e Cristiano Malgioglio canta come sempre in playback. Questa volta bofonchia 'Angelina'. Uno dei momenti più imbarazzanti del programma.

Le uniche squadre rimaste in gara sono quelle capeggiate da Rudy Zerbi-Alessandra Celentano e da Lorella Cuccarini-Emanuel Lo. Dalla prima partita esce il nome della prima finalista, ovvero Marisol. Durante la semifinale sono stati anche presentati gli ep di Sarah, Mida, Holden e Petit. Seconda manche ancora appannaggio di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano: il secondo finalista è Dustin. Terza partita stesso copione: vince la stessa squadra. Terzo concorrente ad arrivare in finale è Petit. Quarto finalista Holden. Mida vince il Premio Spotify Singles: andrà a Stoccolma a registrare in esclusiva negli studi di Spotify.

Il tema del guanto di sfida fra i professori è "Tutto per tutto": questa è la finale di spareggio fra i professori. Anna Pettinelli e Raimondo Todaro si esibiscono su 'Flashdance', Emanuel Lo e Lorella Cuccarini su 'Men in black', mentre Alessandra Celentano e Rudy Zerbi mettono in scena una pantomima vestiti da ricci. E a vincere il guanto d’oro sono Emanuel Lo e Lorella Cuccarini.

I due ospiti di questa puntata son Geppi Cucciari e Irama.

Ad andare in finale ad Amici 23 sono i ballerini Marisol e Dustin e i cantanti Holden, Petit, Mida e Sarah.

Al ballottaggio finale per l’eliminazione sono arrivati due cantanti: Sarah Toscano e Mida. I tre giudici hanno poi scelto di uscire dallo studio e confrontarsi invece di votare singolarmente. Nessun concorrente alla fine è stato eliminato.