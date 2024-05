Franco Di Mare, il matrimonio con Giulia Berdini due giorni prima di morire

L'ultimo gesto d'amore. L'ultimo atto, il coronamento, di una storia nata otto anni fa. Franco Di Mare e Giulia Berdini si sono sposati due giorni prima della scomparsa del giornalista. Franco Di Mare, 68 anni, è morto ieri a causa di un mesotelioma e tante sono state le dimostrazioni di affetto nei suoi confronti da parte di amici e colleghi.

Ad essere rimasta nell'ombra è invece la donna che gli è stata accanto negli ultimi otto anni e che pochi giorni fa è diventata la moglie di Franco Di Mare. Giulia Berdini ha scelto un profilo basso, ha scelto di vivere la propria sofferenza - enorme - lontano dai riflettori e dal clamore dei socia network.

Due giorni prima della scomparsa del giornalista, lei e Franco Di Mare si erano sposati. A darne l'annuncio era stato soltanto Gino Di Mare, fratello di Franco, che aveva pubblicato il 15 maggio sui social network la foto di un grande anello di rose bianche.

Franco Di Mare e Giulia Berdini si erano conosciuti otto anni fa al punto ristoro della sede Rai di Saxa Rubra, dove lei era responsabile del servizio di catering. La loro storia aveva sin da subito fatto discutere per via della differenza d'età: lui era nato nel 1955, lei nel 1991. A uno dei suoi storici collaboratori il giornalista aveva raccontato, poco dopo averla incontrata, di essersi innamorato davvero. "E' la donna che ha avuto la forza di sopportarmi, persino quando non mi sopportavo neanch'io" ha aggiunto poi.

Il giornalista era già stato sposato, anni fa, con Alessandra Cannone e con lei aveva adottato Stella dalla Bosnia.