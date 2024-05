Giulia Berdini, le parole della moglie al funerale di Franco Di Mare: “Non so se ce la farò senza di te”

Roma, 20 maggio 2024 – "Non avrei mai pensato che questo momento potesse essere tanto lacerante". Con queste parole Giulia Berdini, moglie di Franco Di Mare per soli due giorni ma sua compagna da 8 anni, ha ricordato il giornalista stroncato da un mesotelioma, al termine dei funerali celebrati nella chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma.

Giulia Berdini con Franco Di Mare in un'immagine tratta da Instagram

"Mi hai insegnato a guardare la vita quotidiana dalla parte del bene – sono ancora le sue parole commosse - Franco vedeva sempre il bene. Mi hai coccolata, protetta, mi hai aiutato a capire i miei errori. Sei stato un compagno come si leggono nei libri e mi amavi tanto. Spero di averti fatto felice, se qualche volta non è successo perdonami". Ora "dovrò camminare senza te al mio fianco, senza il tuo sorriso ad incoraggiarmi. Non so se ce la farò. Anche se sei dentro di me e lo sarai per sempre", ha aggiunto la moglie di Di Mare.

Anche la figlia Stella, molto commossa e con un filo di voce, ha ricordato il papà: "So che oggi sarebbe meravigliato da questo clamore – ha detto - Grazie per la fiducia incondizionata, non mi hai mai fatto dubitare delle mie possibilità. Sapevo che volevo arrivare più in là, e ti ringrazio". Al termine del funerale di Franco Di Mare come da tradizione nella chiesa di Piazza del Popolo è stata letta la preghiera degli artisti. A declamarla l'amico giornalista e conduttore Federico Ruffo. A seguire, il ricordo della storica autrice Rai Paola Miletich tra gli applausi della folla.