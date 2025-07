Il ricordo di Ibrahima:: "Mi sentivo offeso. Ma non potevo fare altro che vendere in spiaggia"

+VIAREGGIO (Lucca)

Una storia di riscatto, coraggio e volontà. Una storia che racconta la possibilità di cambiare, di netto, il proprio destino: è quella di Ibrahima Dieng (foto) che, dal lavoro come ambulante sulle spiagge, appena arrivato in Italia, è da più di vent’anni impiegato in un negozio di biciclette e attuale presidente dell’Unità migranti di Pisa, di cui fanno parte molti dei ragazzi che, ogni giorno, con in spalla la merce, lavorano sulla spiaggia viareggina. Ibrahima, che ricordo ha di quegli anni?

"Mi ricordo come un negozio ambulante, dalla tanta merce che trasportavo. Ma era l’unica cosa che si potesse fare in attesa di qualcosa di più dignitoso. E a me è andata bene, perché facendo l’ambulante ho conosciuto il mio attuale datore di lavoro". Si è mai sentito offeso dal termine "Vu cumprà"?

"Sì, perché è offensivo, e classifica i soggetti come alieni alla società. Ma a fare questo lavoro sono persone che spesso non hanno alternative, e molti senegalesi preferiscono fare gli ambulanti a vie illegali, nonostante le brutte parole che vengono loro rivolte. E questo anche nella zona di Viareggio che per tanti, per questo, non è ritenuta gentile".

Questa è davvero l’unica via? "È un momento di passaggio. Poi c’è chi lo fa fino a 70 anni, e ormai non ha più speranze, ma i giovani non puntano a questa vita, ma a un futuro più sicuro".

Gaia Parrini