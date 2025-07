Tregua umanitaria a Gaza. Israele: “Da oggi pause tattiche per l'invio di aiuti". Camion egiziani stanno entrando al valico di Rafah

06:40

Idf: "Pausa umanitaria in alcune zone di Gaza fino a nuovo avviso"

L'esercito israeliano ha annunciato una "pausa tattica" delle sue operazioni in alcune parti della Striscia di Gaza per permettere un maggiore afflusso di aiuti umanitari nel territorio. La tregua, si legge in un comunicato pubblicato su Telegram, sarà in vigore "ogni giorno" dalle 10 alle 20 ora locale (le 9-19in Italia) "fino a nuovo avviso" e "avrà inizio nelle aree in cui l'Idf non è operativo: Al-Mawasi, Deir al-Balah e Gaza City".

L'Idf ha inoltre annunciato che istituirà "percorsi sicuri" per garantire il passaggio dei convogli umanitari. "Dalle 06 alle 23 (le 5:00-22:00 in Italia) saranno istituiti percorsi sicuri designati per consentire il passaggio sicuro dei convogli dell'Onu e delle organizzazioni umanitarie che consegnano e distribuiscono cibo e medicine alla popolazione in tutta la Striscia di Gaza", prosegue la nota.