Specie aliene, “Mediterraneo mare più invaso al mondo”. Ma ci sono anche gli intrusi buoni

Roma, 27 luglio 2025 – Definisce il Mediterraneo “il mare più invaso del mondo”, oltre 900 le specie aliene censite in quelle acque una volta temperate. Oggi invece “il riscaldamento è il 20% più veloce rispetto alla media degli altri mari a scala globale”. Piero Genovesi, una lunghissima carriera nell’Ispra da responsabile conservazione della fauna, è nella cabina di regia degli scienziati che studiano le invasioni biologiche e ha collaborato al rapporto Ipbes 2023, oltre 4 anni di lavoro in 49 paesi con il contributo di 86 esperti. Un giro del mondo raccontato in ’Specie aliene’ (Editori Laterza), uscito un anno fa.

Partiamo dalla definizione: piante, animali o altri organismi viventi che l’uomo trasporta lontano dagli ambienti di origine in modo volontario o accidentale. Così, in poche parole, possiamo spiegare le specie aliene. Nel mondo ne sono state censite 37mila, 3.500 si definiscono invasive, sono quelle che provocano danni, all’economia o alla salute. In Italia esempi perfetti sono granchio blu, formica di fuoco in Sicilia e zanzara tigre, le larve di Aedes albopictus arrivate per nave con un carico di pneumatici usati si sono portate dietro “20 tra virus e arbovirus”.

Discorso a parte meritano le specie aliene marine. L’Ispra da anni promuove la campagna “Attenti a quei quattro”, per mettere in allerta pescatori e subacquei sulla presenza – sempre più diffusa – di pesce palla maculato, pesce scorpione, pesce coniglio scuro e pesce coniglio striato. Per Genovesi “sulle specie marine non è facile intervenire. Cerchiamo di monitorare la situazione, avere segnalazioni è utile per questo. L’obiettivo è anche creare una maggiore attenzione per verificare, ad esempio, se arrivano nuove segnalazioni su alieni non ancora identificati. Poi in alcuni casi, come per il pesce palla argenteo che è tossico, avere un quadro dell’espansione ci aiuta perché possiamo segnalare cautela nelle zone di mercato”.

A questo link di Ispra la campagna sulle specie aliene

“Il numero delle specie aliene nel Mar Mediterraneo è in costante crescita”, certifica Genovesi. Per capire una parte sostanziale di questa storia, bisogna tornare a dieci anni fa, “quando c’è stato un raddoppio del canale di Suez”, opera che naturalmente ha messo l’acceleratore sull’invasione. E bisogna considerare, aggiunge, “che da quando la specie arriva a quando viene identificata, passa sempre un tempo abbastanza lungo. Il monitoraggio conferma la crescita costante ma c’è un certo ritardo nelle informazioni”.

Ma perché il Mediterraneo è il mare più invaso al mondo? “Per una concomitanza di fattori – elenca lo scienziato -. Intanto il canale di Suez è il principale meccanismo di arrivo di specie aliene. Altre provengono dall’Atlantico con le acque di zavorra, che servono a stabilizzare le navi”. Una descrizione che ci ricorda alla perfezione l’invasione del granchio blu. L’incrocio di questi due fattori ci spiega la vulnerabilità del mare, “bacino con traffici elevati, quindi molto esposto a nuove introduzioni. In più, l’innalzamento delle temperature crea un ambiente idoneo a molte specie tropicali”. Infine, conta un altro aspetto caratteristico del Mare Nostrum, “bacino più largo che alto, anche gli animali autoctoni non possono espandersi verso nord, in risposta all’innalzamento della temperatura, non siamo in un oceano”.

Ogni anno nel mondo gli scienziati contano duecento nuovi alieni che invadono terra, mare e acque dolci. Chiosa Genovesi: “Oggi cominciamo a vedere un certo rallentamento nell’arrivo di specie portate intenzionalmente, per l’attenzione maggiore sul fenomeno. Mentre, con i commerci, crescono gli ingressi accidentali, ad esempio di insetti e invertebrati in generale”, che poi si trovano a casa, “l’innalzamento delle temperature crea un ambiente sempre più idoneo. Così nell’agricoltura si registra un rapido aumento dei parassiti delle piante”.

Al capitolo danni i numeri sono da capogiro. “L’ultima stima francese, recentissima, valuta in 10,3 trilioni di dollari americani i costi delle invasioni biologiche, tra il 1970 e il 2020, quindi in 50 anni, parliamo di una cifra sei volte maggiore rispetto alle valutazioni precedenti”. Nel 2024 Genovesi pesava in “423 miliardi” il costo annuale nel mondo. Con un’avvertenza: “La fotografia è molto sottostimata. Per questo, l’immagine che meglio riflette gli impatti reali è quella dell’andamento, dobbiamo sapere che la cifra quadruplica ogni dieci anni. In generale, gli impatti sono molto superiori a quelli che si riescono a misurare”.

Dalla pulce in poi le specie aliene attraversano la storia dell’uomo e di grandi personaggi storici, come Napoleone che s’innamorò del giacinto d’acqua. Il bilancio finale qual è? “Tante hanno un’importanza enorme per la nostra economia – è la sintesi dello scienziato -. Penso a pomodori e cipressi ma anche a pecore e galline. Però quelle che hanno un impatto sulla natura, in Italia una percentuale vicina al 15%, hanno in realtà un effetto diretto anche sulla nostra vita. L’esempio che citiamo sempre è quello del granchio blu. Sicuramente viene anche pescato ma gli effetti negativi, sia ambientali che economici, sono enormemente superiori a quelli positivi. Quindi dovremmo fare più prevenzione. Che è possibile, non costa neanche tanto e può essere molto efficace, ad esempio con il trattamento delle acque di zavorra delle navi”.

Ma in questo momento, quali sono le specie aliene invasive più problematiche? Oltre al granchio blu - “spendiamo molto di più per questa specie che per tutte le altre, sommate tra loro” - l’attenzione resta sempre molto alta sulla formica di fuoco, in Sicilia. Poi, sicuramente, le zanzare d’estate sollevano anche grandi problemi di salute. E rimane un grosso problema la nutria”.