Palermo, ragazzina morta a 14 anni: i vestiti zuppi di benzina e segni di violenza sul corpo

Palermo, 27 luglio 2025 – Sono ancora tutte da chiarire le cause della morte di una ragazzina di 14 anni, portata in ospedale ieri sera dalla madre e dal compagno della madre. Quando è giunta al Buccheri La Ferla, l’adolescente era in condizioni disperate, con i vestiti zuppi di benzina e segni di violenza sul corpo. Poco dopo è morta. La procura dei minori ha aperto un’indagine, affidata alla polizia di Palermo che ha già ascoltato la mamma della vittima e l’uomo che era con lei.

La 14enne viveva con loro e con i fratellini in una zona semiperiferica di Palermo. Secondo la prima ricostruzione soffriva di una forma di epilessia resistente ai farmaci ed era stata portata più volte in pronto soccorso. Ma il contesto della sua morte necessita di tutti gli accertamenti del caso. Ed è per questo che la salma è stata trasferita all'istituto di medicina legale del Policlinico per l'autopsia. Stando a quanto scrive Palermo Today, gli investigatori già perquisito nella notte l'appartamento della famiglia con il supporto della Scientifica per acquisire dati. Fra le ipotesi c’è quella che la ragazzina abbia ingerito la benzina, forse accidentalmente.

Il padre è stato informato delle condizioni della figlia e si è precipitato all’ospedale dove ha trovato la sua bambina senza vita.

In aggiornamento