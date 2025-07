Nipote del boss Brusca gestisce hotel confiscato

Giorgio Cristiano, il nipote dell’ex boss Giovanni Brusca (foto), gestisce un albergo in pieno centro a Palermo, l’hotel Garibaldi, sequestrato alla mafia nel 2020. Ad assegnarlo alla sua società, la Cribea srl, è stato, nel 2021 il tribunale di Palermo col parere favorevole della Procura del capoluogo, della Questura e dell’Agenzia nazionale dei beni confiscati.

"È urgente effettuare opportuni approfondimenti sulla notizia che ci lascia sgomenti", commenta il segretario regionale del Pd Sicilia Anthony Barbagallo, che è anche segretario della Commissione nazionale antimafia. A proporre al tribunale l’affitto dell’hotel alla Cribea srl sarebbe stato l’allora amministratore giudiziario della struttura che rientrava nel patrimonio del costruttore mafioso Francesco Paolo Sbeglia.

Il tribunale ha raccolto i pareri della Questura di Palermo, che ha svolto i suoi accertamenti, della Procura, favorevole alla proposta transattiva, e dell’Agenzia nazionale dei beni confiscati. Tra i motivi della decisione dei giudici, presa in pieno Covid, c’era anche la possibilità, con la concessione della gestione, di garantire alla società in sequestro di restare in vita e mantenere una redditività.

Nella stipula della locazione con la Cribea il tribunale ha però richiesto una clausola risolutiva del contratto nel caso in cui dovessero emergere apporti tra Cristiano e ambienti mafiosi.