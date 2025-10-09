Mamma soffoca i gemelli neonati e nasconde i corpi nell’armadio: nel cellulare la prova di un terzo figlio ucciso già nel 2022

Reggio Calabria – Ha partorito due gemellini e subito dopo la nascita li ha uccisi soffocandoli. Quindi li ha avvolti in una coperta e li ha nascosti dentro un armadio. È la terribile accusa contestata dalla Procura reggina ad una 25enne, che è stata arrestata e posta ai domiciliari con braccialetto elettronico per duplice omicidio e occultamento di cadavere. Non solo. La giovane è accusata anche di soppressione di cadavere di un altro figlio: gli inquirenti sospettano che già tre anni fa la ragazza fosse rimasta incinta e si fosse sbarazzata del figlio appena nato. Il fidanzato è invece indagato per favoreggiamento.

Un video della Squadra Mobile di Reggio Calabria relativo alle indagini che hanno portato all'arresto di una giovane accusata di avere ucciso, soffocandoli, i suoi due bambini appena partoriti

Il contesto familiare, il quartiere, la madre

Una storia agghiacciante che ha avuto come sfondo il quartiere Pellaro, nella zona sud della città, dove la giovane vive con i genitori in un contesto familiare definito “normale”, senza alcun disagio particolare che possa spiegare quanto accaduto. La vicenda era venuta alla luce il 17 luglio 2024. La madre della ragazza, sentendo un odore sgradevole provenire dall’armadio, lo aveva aperto facendo l’agghiacciante scoperta. La donna non ci aveva pensato due volte e pur immaginando che la figlia potesse essere responsabile, aveva avvertito subito la polizia.

L’infanticidio e l’indagine della Squadra mobile

La giovane era stata iscritta nel registro degli indagati per infanticidio ma nessun provvedimento era stato preso all’epoca per dare modo agli investigatori della Squadra mobile, ai medici legali e alla scientifica di approfondire il caso. L’esame autoptico ha diradato i primi dubbi. I neonati erano nati vivi ed erano morti per soffocamento.

La verifica dalle telecamere

Proseguendo le indagini, gli investigatori della Mobile hanno saputo dai genitori – risultati estranei alla vicenda – che la figlia, poco tempo prima del ritrovamento, era stata ricoverata per una forte emorragia al Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria – dove ancora si trovava il giorno della scoperta – senza fornire spiegazioni ai sanitari, rifiutando di sottoporsi a visita ginecologica e negando di essere mai stata incinta. Verificando poi le immagini dei sistemi di videosorveglianza nella zona di Pellaro, gli investigatori hanno fatto un altro passo avanti. L’8 luglio 2024, tra le 19 e le 20.30, la ragazza era sola in casa. Il che ha portato a escludere l’intervento di terze persone.

L’analisi del cellulare della mamma

Ulteriori elementi sono poi venuti dall’analisi del cellulare della 25enne. Gli investigatori hanno riletto i messaggi che si erano scambiati nel tempo la ragazza e il fidanzato trovando altri indizi che hanno corroborato il quadro che si stava già delineando. Da quegli stessi messaggi, è venuto fuori che la coppia aveva già vissuto una situazione identica nel 2022. Dallo scambio sono emersi “forti disaccordi circa il fatto di tenere o meno il figlio”, fino ad agosto, data in cui, secondo gli inquirenti, la donna avrebbe partorito e soppresso il corpo del neonato.