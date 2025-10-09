Quando il Nobel per la pace lo vince un capo di Stato. Luci e ombre di un premio fragile

Roma, 9 ottobre 2025 – ll Premio Nobel per la Pace è assegnato ogni anno dal Comitato norvegese per il Nobel, un’istituzione indipendente con sede a Oslo, composta da cinque membri nominati dal Parlamento norvegese.

Secondo le regole del Comitato, l’identità dei candidati resta coperta da segreto per 50 anni. Ogni anno arrivano centinaia di candidature, presentate da parlamentari, accademici e precedenti vincitori. La decisione finale è frutto di mesi di valutazioni e discussioni, spesso influenzate dal contesto geopolitico e dalle crisi in corso.

Il Nobel per la Pace è l’unico tra i premi Nobel a non essere deciso in Svezia, ma in Norvegia, come stabilito da Alfred Nobel nel suo testamento del 1895. La scelta rifletteva il clima politico dell’epoca: la Norvegia era considerata una nazione neutrale e più legata alla diplomazia che al potere militare.

Juan Manuel Santos, ex presidente della Colombia

I primi Nobel per la Pace

Il primo Premio Nobel per la Pace fu assegnato nel 1901 a Henry Dunant, fondatore della Croce Rossa Internazionale, e a Frédéric Passy, economista e deputato francese, tra i pionieri del pacifismo moderno. Passy aveva fondato nel 1867 la Ligue internationale et permanente de la paix e successivamente partecipò alla fondazione della Société d’arbitrage entre les Nations, la prima organizzazione permanente dedicata alla mediazione e all’arbitrato internazionale dei conflitti. Convinto che la diplomazia potesse sostituire la guerra come strumento di risoluzione delle controversie, Passy fu anche il primo presidente dell’Unione Interparlamentare, un’istituzione che promuoveva il dialogo tra parlamentari di diversi Paesi.

Il primo capo di Stato a ricevere il Nobel per la Pace fu Theodore Roosevelt, presidente degli Stati Uniti, nel 1906. Gli fu riconosciuto il merito di aver mediato la fine della guerra russo-giapponese con il Trattato di Portsmouth, rafforzando il ruolo americano come potenza diplomatica.

Un ritratto di Theodore Roosevelt alle spalle del presidente Usa Donald Trump (Ansa)

Henri La Fontaine e la pace attraverso il diritto

Nel 1913 il Premio Nobel per la Pace fu assegnato al giurista e senatore belga Henri La Fontaine per la sua instancabile attività a favore del disarmo e della cooperazione internazionale. Figura di spicco del pacifismo europeo, La Fontaine fu tra i fondatori dell’International Peace Bureau di Ginevra e promosse la creazione di una Corte permanente di arbitrato come strumento di risoluzione pacifica delle controversie tra Stati.

La visione di La Fontaine vedeva una pace fondata su istituzioni giuridiche vincolanti, anticipando concetti che sarebbero poi confluiti nel diritto internazionale moderno. Il suo lavoro contribuì a diffondere l’idea che la pace possa essere garantita da regole comuni e tribunali sovranazionali, una prospettiva che avrebbe iniziato a configurarsi solo dopo la Seconda guerra mondiale con la nascita dell’ONU e della Corte Internazionale di Giustizia.

Ernesto Teodoro Moneta, l’unico italiano ad aver ricevuto il Premio Nobel per la Pace a titolo individuale

Non fu propriamente uno statista, ma ebbe un peso importante sul pensiero civile e patriottico italiano dell’Ottocento. Nel 1907 il Nobel per la Pace premiò Ernesto Teodoro Moneta, patriota, giornalista e intellettuale milanese, insieme al giurista francese Louis Renault. Moneta, da giovane aveva combattuto con Garibaldi nella seconda guerra d’indipendenza e partecipato alla battaglia di Solferino, trasformando l’esperienza del conflitto in un impegno per il pacifismo internazionale.

Fu direttore del quotidiano Il Secolo e fondatore della Società per la Pace e la Giustizia Internazionale. Ernesto Teodoro Moneta è considerato l’unico italiano ad aver ricevuto il Premio Nobel per la Pace a titolo individuale, cioè come persona singola, non come rappresentante di un’organizzazione o in condivisione con enti collettivi, bensì per le sue idee: contribuì a diffondere l’idea che la pace potesse essere una conquista politica e culturale, non solo morale.

Il Nobel per la Pace e le guerre mondiali

Dal 1914 al 1918, con l’eccezione del 1917, il Premio non venne assegnato a causa della guerra. Il primo a ricevere il Nobel per la Pace subito dopo i conflitti che avevano scosso l’ordine mondiale fu Woodrow Wilson, presidente degli Stati Uniti dal 1913 al 1921, per il ruolo avuto nella creazione della Società delle Nazioni, il primo organismo internazionale nato con l’obiettivo di prevenire nuovi conflitti dopo la Prima guerra mondiale. Il progetto riguardava la costruzione di un nuovo ordine mondiale, fondato sulla diplomazia e cooperazione tra Stati. Tuttavia, restò incompiuto: il Senato americano rifiutò di ratificare l’adesione degli Stati Uniti, segnandone il fallimento pochi anni dopo.

Nel 1939, pochi mesi prima dello scoppio della Seconda guerra mondiale, il nome del primo ministro britannico Neville Chamberlain fu proposto per il Premio Nobel per la Pace. In segno di protesta, il deputato svedese Erik Gottfrid Christian Brandt, noto per le sue posizioni antifasciste, presentò provocatoriamente una candidatura per Adolf Hitler al Nobel per la Pace. Il gesto generò uno scandalo in Svezia, restando nell’archivio e nella memoria storica del Nobel per la Pace come caso emblematico.

Dal 1939 al 1943 di nuovo il Nobel subirà uno stop forzato a causa del secondo conflitto mondiale, premiando infine gli sforzi e l’impegno della Croce Rossa

Dopo la Seconda guerra mondiale, il Nobel per la Pace divenne simbolo di ricostruzione e cooperazione: nel 1953, George Marshall fu premiato per il piano economico che risollevò l’Europa.

Africa, il sogno della pace e le promesse infrante

Nel 1993, il Premio Nobel per la Pace fu assegnato congiuntamente a Nelson Mandela e Frederik Willem de Klerk per aver guidato il Sudafrica fuori dal regime dell’apartheid.

Il riconoscimento celebrò non solo la transizione democratica del Paese, ma anche il coraggio politico di due leader capaci di trasformare un conflitto secolare in un processo di riconciliazione nazionale, aprendo la strada alle prime elezioni libere del 1994. Nel continente africano, altri Nobel politici hanno avuto un forte impatto simbolico. Nel 1978, il presidente egiziano Anwar al-Sadat ricevette il premio insieme al primo ministro israeliano Menachem Begin per gli accordi di Camp David, che portarono al trattato di pace israelo-egiziano del 1979, il primo tra Israele e un Paese arabo.

Più di quarant’anni dopo, nel 2019, il primo ministro etiope Abiy Ahmed fu premiato per aver firmato la pace con l’Eritrea, ponendo fine a vent’anni di guerra e restituendo speranza a un’intera regione del Corno d’Africa. Tuttavia, gli sviluppi successivi — con il conflitto nel Tigray — hanno mostrato quanto la pace resti fragile e la realtà spesso più complessa delle intenzioni.

Il Nobel del 1994: Rabin, Peres e Arafat, la pace possibile

Il Premio Nobel per la Pace 1994 fu assegnato congiuntamente al primo ministro israeliano Yitzhak Rabin, al ministro degli Esteri Shimon Peres e al leader palestinese Yasser Arafat per gli accordi di Oslo, firmati nel 1993 sotto la mediazione degli Stati Uniti. L’accordo segnò la prima intesa ufficiale tra Israele e l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP), aprendo la prospettiva di una coesistenza pacifica dopo decenni di conflitto. Il riconoscimento fu accolto come un momento storico, simbolo di un nuovo equilibrio possibile in Medio Oriente. Tuttavia, le tensioni interne e la mancata attuazione di molte clausole degli accordi ridimensionarono rapidamente le speranze iniziali. L’anno successivo, il 4 novembre 1995, Yitzhak Rabin fu assassinato a Tel Aviv da un estremista israeliano durante una manifestazione per la pace. La sua morte segnò la fine della stagione politica che aveva reso possibile Oslo e trasformò il suo nome in un simbolo della pace mancata, quella che il Nobel aveva provato a consacrare troppo presto.

Dagli anni Ottanta a oggi: i Nobel ai presidenti che volevano fare la differenza

Dagli anni Ottanta in poi, il Premio Nobel per la Pace ha spesso riconosciuto il ruolo dei capi di Stato come mediatori nei conflitti regionali. Nel 1987, il presidente della Costa Rica Óscar Arias Sánchez fu premiato per il piano di pace che contribuì a porre fine alle guerre civili in Nicaragua, El Salvador e Guatemala, restituendo stabilità all’America Centrale. Quasi trent’anni dopo, nel 2016, il riconoscimento andò al presidente colombiano Juan Manuel Santos per l’accordo di pace con le FARC, che mise fine a oltre cinquant’anni di guerra interna, anche se l’intesa avrebbe poi incontrato resistenze e divisioni nel Paese. In Asia, nel 2000, il presidente sudcoreano Kim Dae-jung ricevette il Nobel per la “Sunshine Policy”, la sua strategia di distensione verso la Corea del Nord, mentre nel 2009 il premio venne assegnato a Barack Obama, appena insediato alla Casa Bianca. Le scelte dei Nobel per la Pace spesso raccontano non tanto risultati già definiti, bensì visioni sul futuro, rese incerte dal rapido trasformarsi degli eventi.

L'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama (Ansa)

La spinosa questione dietro al Nobel per la Pace

Molti Nobel per la Pace non hanno resistito alla prova del tempo, una questione che rende profondamente difficile anche la scelta della candidatura più idonea, come spiegato dalla commissione.

L’accordo di Oslo tra Israele e Palestina del 1994 naufragò pochi anni dopo; la pace con le FARC in Colombia, che valse il Nobel a Juan Manuel Santos nel 2016, resta oggi fragile e parziale: le armi tacciono in parte, ma le violenze non sono scomparse. Abiy Ahmed, premiato nel 2019 per aver pacificato l’Eritrea, è stato poi coinvolto nella guerra nel Tigray, una delle crisi umanitarie più gravi dell’Africa contemporanea.

È per questo che molti storici e studiosi, quali Asle Sveen e Geir Lundestad, già direttore del Comitato Nobel norvegese, hanno scritto che il Nobel per la Pace non fotografa il mondo com’è, ma come si spera possa diventare. Premia la visione più che l’esito, la promessa più che il risultato e in fondo parla di un atto di fiducia. Premia la possibilità. Eppure la storia mostra che la pace non si concede ai simboli, ma agli sforzi quotidiani e all’impegno di una lungimiranza come atto di consapevolezza. Molti dei Nobel che sembrarono segnare un’epoca — dagli accordi di Oslo alla pace colombiana — si sono incrinati nel tempo. Resta, esilissima e vulnerabile ma da proteggere, l’idea che ogni tentativo di costruire la pace, anche quando fallisce, lasci una traccia nella memoria collettiva dell’umanità e sia svolta per un cambiamento radicale.