Sciopero 10 ottobre 2025, gli orari garantiti. Stop a bus e metro Atac a Roma

Roma, 9 ottobre 2025 - Domani, venerdì 10 ottobre, la Capitale si muoverà a singhiozzo. I sindacati Sul, Usb e Orsa hanno proclamato un doppio sciopero, uno di quattro ore e uno di 24 ore, che interesserà la rete Atac, con possibili interruzioni su bus, tram, filobus e metropolitane. I pendolari dovranno fare i conti con corse cancellate, ma rimangono garantite due finestre di servizio, una al mattino e una nel pomeriggio. Ecco gli orari e i servizi garantiti dal 9 all’11 ottobre.

Sommario

Il doppio sciopero è suddiviso in due momenti distinti: Sul ha proclamato un’agitazione di 24 ore su tutta la rete Atac, mentre Usb Lavoro Privato e Orsa Tpl hanno indetto uno sciopero di quattro ore, dalle 8.30 alle 12.30. Durante le fasce di garanzia previste dalla legge, ossia dall’inizio del servizio fino alle 8.29 e dalle 17 alle 19.59, il servizio sarà regolare. Al di fuori di queste finestre potranno verificarsi sospensioni su bus, tram, filobus, metropolitane e sulla ferrovia Termini–Centocelle.

La protesta coinvolgerà l’intera rete Atac, ma saranno esclusi i collegamenti effettuati per conto Atac da altri operatori in subaffidamento, tra cui le linee 021, 043, 075, 33, 77, 113, 246, 246P, 313, 319, 351, 435 (ad eccezione della corsa delle 6.32 da via Dante da Maiano), 500, 515, 551, 669 e 980. Non saranno interessate dallo sciopero nemmeno le linee gestite da altri operatori attivi nel territorio di Roma Capitale.

Durante la notte tra il 9 e il 10 ottobre non sarà garantito il servizio delle linee notturne, ossia quelle il cui numero inizia con “n”, mentre resteranno attive le corse diurne programmate oltre la mezzanotte e le corse notturne delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 301, 451, 664, 881 e 916.

Nel corso della giornata del 10 ottobre, le corse sull’intera rete saranno garantite dall’inizio del servizio fino alle 8.29 e dalle 17 alle 19.59, mentre dalle 8.30 alle 16.59 e dalle 20 fino alla fine del servizio potranno verificarsi sospensioni. Non saranno inoltre garantite le corse diurne che superano la mezzanotte, alcune linee notturne come le 8, 38, 44, 61, 86, 170, 301, 451, 664, 881 e 916 e le corse della metropolitana A, B/B1 e C previste dopo le 24.

La notte tra il 10 e l’11 ottobre, il servizio dei bus notturni sarà regolare, mentre non saranno garantite le corse diurne programmate oltre la mezzanotte, alcune linee notturne specifiche (8, 38, 44, 61, 86, 170, 301, 451, 664, 881 e 916) e le corse della metropolitana A, B/B1 e C previste dopo le 24.

Durante lo sciopero, nelle stazioni della rete metroferroviaria eventualmente aperte, non sarà garantito il funzionamento di scale mobili, ascensori e montascale.

Il servizio delle biglietterie sarà sospeso, mentre i parcheggi di interscambio resteranno aperti. Le biglietterie online continueranno a funzionare regolarmente; è possibile quindi acquistare i titoli di viaggio tramite la piattaforma online o pagare direttamente in stazione o a bordo della flotta di superficie con carte di credito o debito. Nelle stazioni della rete metroferroviaria, a eccezione di Ionio, Laurentina e Arco di Travertino, non sarà possibile utilizzare i bike box; il deposito o il ritiro delle biciclette potrà avvenire al di fuori delle fasce di sciopero. Durante l’agitazione non sarà inoltre possibile utilizzare i locker per il ritiro di merci nelle stazioni eventualmente chiuse.

Il Sul denuncia problematiche legate ai turni, al disagio del pasto, all’applicazione della legge 104, alla sicurezza nelle rimesse e a criticità nel settore biglietteria. Usb Lavoro Privato e Orsa Tpl contestano regole e organizzazione del lavoro, gestione di ferie e formazione, dotazioni e servizi al personale, sicurezza e manutenzione delle infrastrutture, nonché trasparenza interna e digitalizzazione delle procedure.

Negli scioperi precedenti, il Sul aveva registrato un’adesione del 25,3 per cento per l’esercizio di superficie e del 5,7 per cento per le metropolitane e ferrovie regionali, mentre Usb Lavoro Privato e Orsa Tpl avevano raggiunto rispettivamente il 45,8 e il 46,2 per cento di partecipazione.