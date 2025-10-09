Neonati trovati morti a Reggio Calabria, arrestata la giovane madre

Reggio Calabria, 9 ottobre 2025 – Avrebbe ucciso, soffocandoli, i suoi due bambini appena partoriti la giovane arrestata questa mattina dalla Squadra mobile di Reggio Calabria. Sulla donna pende anche l'accusa di aver ucciso appena nato un terzo figlio (o figlia) tre anni fa. Nei suoi confronti, il gip ha emesso un'ordinanza di arresti domiciliari con braccialetto elettronico su richiesta della Procura.

Le indagini sono iniziate nel luglio dello scorso anno, quando i genitori della giovane hanno trovato, in un armadio di casa in località Pellaro, i corpicini dei due neonati avvolti in una coperta. Dalla visione dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona è emerso che la ragazza fosse sola all'interno dell'abitazione tra le 19 e le 20.30 del giorno 8 luglio, presunto orario del parto e della morte dei bambini. Quindi sono scattati gli accertamenti di natura biologica, effettuati anche sul materiale organico sequestrato presso il Policlinico di Messina dove la ragazza era stata sottoposta a intervento di raschiamento che hanno confermato che i due neonati erano figli dell'indagata, nati vivi e che la morte era stata causata da soffocamento.

La Questura di Reggio Calabria

Sono stati poi ascoltati i familiari, ignari di quanto fosse avvenuto tra le mura domestiche. Dai loro racconti si è però saputo che di un ricovero della ragazza presso il G.O.M. di Reggio Calabria, risalente a poco tempo prima del ritrovamento dei neonati, a causa di una forte emorragia. In relazione a tale episodio, la giovane aveva lamentato soltanto un generico malessere fisico, negando categoricamente di essere mai stata incinta.

Il quadro indiziario è stato completato dall'analisi dei messaggi scambiati tra la donna e il fidanzato, indagato per favoreggiamento personale, nel corso degli anni. Inoltre, è emerso che la giovane coppia abbia già vissuto identica situazione nell'anno 2022, con forti disaccordi tra i due circa il fatto di tenere o meno il figlio, fino al mese di agosto, data in cui la donna avrebbe partorito e soppresso il neonato appena partorito.