Se il voto porta più insidie che soluzioni

De RobertisLe regionali si confermano per i partiti un oggetto difficile da maneggiare, spesso fonte più di problemi che di soluzioni. Per la segretaria del Pd Elly Schlein dovevano essere l’inizio della risalita, hanno cominciato a trasformarsi in un incubo. Delle débâcle nelle Marche e in Calabria già sappiamo, lunedì in Toscana dovrebbe vincere l’uomo che i suoi fedelissimi definivano il “Biden del Pd“ e che lei fino a due mesi fa ha provato in tutti i modi a togliere di mezzo, peraltro senza riuscirci; se il centrosinistra vincerà in Campania il successo sarà di Conte e di De Luca, i due che vogliono far guerra a Schlein nella coalizione e nel partito, e lo stesso accadrà in Puglia dove Decaro è il front runner dei riformisti. Più che regionali, per Schlein sembra una mano di ciapanò, il tressette alla rovescia dove si gioca per perdere.

Ma anche per il centrodestra i prossimi appuntamenti potrebbero nascondere insidie, con l’aggravante che si tratta di insidie autoprocuratesi. È infatti davvero poco comprensibile che si sia arrivati alla designazione dei candidati solo nelle ultime ore, a poco più di un mese dal voto (23-24 novembre) e si sa quanto nelle regionali sia importante partire per tempo sia con il candidato sia con le liste, che poi sono quelle che grazie al lavoro dei singoli aspiranti consiglieri sui territori portano voti. Una situazione di indeterminatezza figlia dell’estenuante ricerca di difficili equilibri interni alla coalizione che in certi tratti ha ricordato il puzzle delle comunali del 2021, con infinite discussioni che produssero il topolino di due candidati, a Roma e Milano, palesemente inadeguati e infatti stra-perdenti. Alla fine il famoso “tavolo“ del centrodestra ha chiuso la partita, ma la sensazione è che questo ritardo non abbia agevolato alcuni “recuperi“, tipo la Campania, che se affrontati con altro piglio e con altra chiarezza di intenti avrebbero potuto suscitare speranze di successo più concrete. Il caos non ha certo agevolato.