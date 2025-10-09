Il Papa sferza il mondo: “È un’epoca segnata dalla dittatura di un'economia che uccide”

Città del Vaticano, 9 ottobre 2025 – Viviamo un'epoca segnata dalla "dittatura di un'economia che uccide", in cui "i diritti umani non sono uguali per tutti" e riscuotono successo "ideologie che difendono l'autonomia assoluta de mercati e la speculazione finanziaria". E, pur se a bilancio i guadagni di pochi "crescono esponenzialmente" mentre quelli della maggioranza "sono sempre più distanti dal benessere di questa minoranza felice", continuano a prendersi la scena "criteri pseudoscientifici” per cui sarà “la libertà del mercato” a risolvere la povertà. Persino la Chiesa non è immune da questa tendenza, al punto che va stigmatizzata una sorta di "pastorale delle cosiddette élite”, secondo la quale “al posto di perdere tempo con i poveri, è meglio prendersi cura dei ricchi, dei potenti e dei professionisti”.

S'intitola 'Dilexi te' ('Ti ho amato'), la prima esortazione apostolica, firmata da papa Leone XIV. In 121 punti la forte denuncia politica-sociale trova conforto e sostegno nel richiamo ad un spiritualità cristiana millenaria e al magistero ecclesiale degli ultimi 150 anni, a dimostrazione della sussistenza di "un nesso” tra amore di Dio e quello per i poveri. Anzi, secondo Prevost, che fa sua e difende "l'opzione preferenziale" per i poveri, è proprio tramite quest'ultimi, posti "al centro" della Chiesa, che il Signore “ha ancora qualcosa da dirci”.

Il documento rappresenta l'anello di congiunzione fra l'insegnamento del primo Papa statunitense della storia e quello del suo predecessore latino-americano. Non solo perché è una sorta di prosecuzione della 'Dilexit Nos', l’ultima enciclica di Francesco dedicata al Cuore di Gesù, ma perché scaturisce da un lavoro iniziato da Bergoglio nei suoi ultimi mesi di vita. Prevost lo ha portato a termine sulla falsariga di quanto accadde nel 2013, quando a sua volta il gesuita argentino decise di concludere la 'Lumen Fidei' iniziata da Benedetto XVI. Tuttavia in questo caso l'apporto di Leone XIV è meno residuale e più preminente.

"Chi dice di amare Dio e non ha compassione per i bisognosi mente”, ammonisce il Papa che rispedisce al mittente una fede squisitamente orante e devozionale. In una maniera inedita, per chiarezza e fermezza degli appunti mossi, denota "la carenza o addirittura l’assenza dell’impegno” per la difesa e promozione dei più svantaggiati da parte di taluni gruppi cristiani che si lasciano "contagiare da atteggiamenti segnati da ideologie mondane o da orientamenti politici ed economici che portano a ingiuste generalizzazioni e a conclusioni fuorvianti”.

Oggi più che mai l'esercizio della carità risulta "disprezzato o ridicolizzato", come se si trattasse della "fissazione di alcuni e non del nucleo incandescente della missione ecclesiale". Ma fede e carità sono indissolubili, è il richiamo di Prevost, che dà un volto alle vecchie e nuove povertà del nostro tempo, da quelle materiali, al dramma dei migranti, dalla malnutrizione alla violenza sulle donne sino all'emergenza educativa.

Il Papa richiama il senso dell'elemosina, che "è giustizia ristabilita, non un gesto di paternalismo”; valorizza i movimenti popolari, come il predecessore; nei verbi "accogliere, proteggere, promuovere e integrare", tutti d'ispirazione bergogliana, ricapitola l'impegno della Chiesa a fianco dei migranti il cui simbolo è il piccolo Alan Kurdi, il bimbo siriano di 3 anni morto in un naufragio nel 2015. Chiede ai credenti di far sentire “una voce che denunci", perché “le strutture d’ingiustizia vanno distrutte con la forza del bene” e, nonostante sia di sollievo il fatto che “le Nazioni Unite abbiano posto la sconfitta della povertà come uno degli obiettivi del Millennio”, la strada da percorrere è ancora lunga.

Ma con una consapevolezza in più che muove da lontano, dalla lettura della Bibbia e dei padri e dottori della Chiesa, a partire da san Giovanni Crisostomo e sant’Agostino. "Sul volto ferito dei poveri troviamo impressa la sofferenza degli innocenti - scrive Prevost - e, perciò, la stessa sofferenza del Cristo".