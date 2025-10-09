Roma, 9 ottobre 2025 - In Germania è corsa al riarmo. Gli ultimi avvistamenti di droni nei cieli tedeschi hanno accelerato ulteriormente un processo di rimilitarizzazione già in atto sin dai primi mesi del cancellierato Merz. Tra emendamenti costituzionali e l’adozione di misure sempre più aggressive, il Paese sembra prepararsi a un futuro su cui aleggiano inquietanti venti di guerra.

La nuova legge per abbattere i droni nemici

Il governo federale tedesco ha approvato ieri una bozza legislativa che darebbe alla Bundespolizei (la polizia federale) un potere inedito: quello di abbattere i droni non identificati che volano nei cieli tedeschi. C’è una determinazione crescente a tutelarsi da una minaccia incombente che, solo nell’ultima settimana, ha paralizzato tre Paesi europei.

Il blindato Puma, uno dei mezzi su cui la Germania sta investendo per rafforzare la Difesa

Tuttavia, la norma prevede dei limiti: l’abbattimento è consentito solo in caso di minaccia immediata, quando altri mezzi come il jamming o le interferenze non sono efficaci o risultano troppo complessi da usare.

Un’accortezza più che necessaria: se far volare droni nello spazio aereo di un Paese può essere considerato un atto ostile, reagire 'sparando a vista' rischierebbe soltanto di esacerbare le tensioni e di essere percepito come un atto di guerra.

Al momento, almeno per quanto riguarda il caso tedesco, i droni che hanno sorvolato l’aeroporto di Monaco e alcune infrastrutture militari e ospedaliere non sembravano armati. E, sebbene la violazione dello spazio aereo nazionale richieda misure protettive, è fondamentale agire con cautela, soprattutto quando non si conosce il volto del nemico.

Passeggeri dormono nell'aeroporto di Monaco dopo che, a causa dell'avvistamento di droni nell'area, erano stati cancellati oltre 30 voli (Ansa)

Le indiscrezioni parlano di una possibile ingerenza russa, con Mosca impegnata nella guerra in Ucraina ma anche in operazioni ibride contro gli alleati di Kiev. Ciononostante, quando si tratta di sicurezza nazionale e internazionale, non si può agire impulsivamente né senza avere la certezza di un responsabile riconosciuto.

Questo non significa rimanere passivi. La bozza del Kabinett prevede anche altre misure difensive mirate: l’obiettivo è potenziare la ricerca e lo sviluppo di tecnologie anti-drone e istituire un’unità specializzata all’interno della polizia federale, che collaborerà attivamente con Ucraina e Israele, paesi con una comprovata esperienza nell’uso delle più avanzate tecnologie in materia. Una scelta tutt’altro che casuale, ma che solleva inevitabilmente – nel caso di Tel Aviv – anche un interrogativo di natura etica: è opportuno, alla luce delle recenti accuse e controversie internazionali, affidarsi al know-how di uno Stato il cui impiego della forza è oggetto di un acceso dibattito?

Un drone dotato di tecnologia avanzata durante un test del centro tedesco aerospaziale (Ansa)

Un ragionamento che in Germania assume un peso ancora maggiore, considerando il passato del Paese e la sensibilità che lo accompagna. In ogni caso, in un post sui social media, il cancelliere Friedrich Merz ha sottolineato che la legge è pensata per rafforzare la sicurezza nazionale, affermando: “Gli incidenti con i droni minacciano la nostra sicurezza. Non lo permetteremo. Stiamo potenziando i poteri della polizia federale affinché in futuro possano essere rilevati e intercettati più rapidamente”. Le sorti del nuovo disegno di legge verranno decise in ultima istanza dal Parlamento, che potrà approvare o respingere la bozza.

Disagi all'aeroporto di Monaco di Baviera dopo che, a causa di droni avvistati nella zona, oltre 30 voli sono stati cancellati (Ansa)

Il piano da 500 miliardi di euro

La nuova proposta del Kabinett si inserisce in un contesto di rimilitarizzazione più ampio. Appena un mese dopo le elezioni del 23 febbraio 2025, che hanno visto la vittoria di Merz, leader dell’Unione (CDU/CSU), il Parlamento era già al lavoro sulla modifica di una legge fondamentale, che ha poi permesso di finanziare un programma di spesa militare destinato a superare i 500 miliardi di euro nei prossimi 12 anni. Un progetto che non sarebbe stato possibile senza riuscire ad aggirare le rigide norme sul debito pubblico. In particolare, la Costituzione tedesca prevede una clausola di bilancio vincolante (esplicitata negli articoli 109 e 115) che impone un “freno al debito”. Dunque, l’indebitamento netto del governo federale viene limitato allo 0,35 % del PIL ogni anno. Tuttavia, con la modifica costituzionale approvata il 18 marzo 2025, le spese straordinarie per difesa, intelligence, sicurezza informatica e protezione civile che superano l’1 % del PIL non vengono più conteggiate nel calcolo del limite. Il governo può quindi aumentare significativamente la spesa militare e per la sicurezza senza violare formalmente la regola sul debito. Parallelamente, il Bundestag ha approvato la creazione di un Sondervermögen (un fondo speciale, ndr) da 500 miliardi utilizzabile anche (e soprattutto) per potenziare il settore della difesa, ovviamente esentato dalla clausola di bilancio.

Dagli Eurofighter ai Taurus

Il governo federale ha così dato il via a un massiccio piano di riarmo. Berlino non può trovarsi impreparata di fronte alle nuove sfide geopolitiche e l'obiettivo è quello di ammodernare radicalmente le forze armate tedesche Un piano che non è rimasto sulla carta: nelle ultime settimane la commissione di bilancio ha approvato l’acquisto di venti nuovi caccia Eurofighter per 3,75 miliardi di euro, con consegne previste tra il 2031 e il 2034. Inoltre, il ministero della Difesa ha firmato un contratto da 770 milioni con Rheinmetall per oltre 1.400 veicoli logistici, e continua a investire su sistemi d’arma come i missili Taurus, i blindati Boxer e Puma e i droni Heron To di fabbricazione israeliana.