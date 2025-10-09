Trump: “Raggiunto l’accordo di pace per Gaza tra Israele e Hamas. Un grande giorno per tutti”

Roma, 9 ottobre 2025 - Intorno all'una di notte il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato l'accordo di pace per Gaza tra Hamas e Israele: "Sono molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno entrambi sottoscritto la prima fase del nostro Piano di Pace. Ciò significa che tutti gli ostaggi saranno rilasciati molto presto e Israele ritirerà le sue truppe secondo una linea concordata, come primo passo verso una Pace Forte, Duratura e Perenne. Tutte le parti saranno trattate equamente!". Nel post the Donald ha aggiunto: "Questo è un grande giorno per il mondo arabo e musulmano, Israele, tutte le nazioni circostanti e gli Stati Uniti d'America, e ringraziamo i mediatori di Qatar, Egitto e Turchia, che hanno collaborato con noi per rendere possibile questo Evento Storico e Senza Precedenti. Benedetti costruttori di pace!". Accordo confermato in contemporanea anche dai mediatori impegnati in Egitto. A Gaza gli abitanti sono scesi in strada per festeggiare la fine della guerra.

Trump ha poi sentito il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, promettendogli che Israele riporterà a casa tutti gli ostaggi detenuti nella Striscia di Gaza. Majed Al-Ansari, portavoce del Ministero degli Affari Esteri del Qatar, uno dei mediatori, su X ha scritto: intesa "su tutte le disposizioni e i meccanismi per l'attuazione della prima fase dell'accordo di cessate il fuoco a Gaza, che porterà alla fine della guerra, al rilascio degli ostaggi israeliani e dei prigionieri palestinesi e all'ingresso degli aiuti umanitari. I dettagli saranno annunciati in seguito. L'accordo sul rilascio di tutti gli ostaggi e la fine della guerra a Gaza sarà firmato giovedì alle 12, (le 11 in Italia), si apprende dalle tv israeliane.

