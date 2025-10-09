Giovedì 9 Ottobre 2025

Dal voto più insidie che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Dal voto più insidie che soluzioni
Esteri
Trump: "Raggiunto l'accordo di pace per Gaza tra Israele e Hamas. Un grande giorno per tutti"
9 ott 2025
REDAZIONE ESTERI
Trump: “Raggiunto l’accordo di pace per Gaza tra Israele e Hamas. Un grande giorno per tutti”

Nella notte l’annuncio del presidente degli Stati Uniti. Festa per le strade della Striscia. Tajani: "Italia pronta a fare la sua parte. Anche inviare soldati per forza di pace"

Donald Trump: "Sono molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno entrambi sottoscritto la prima fase del nostro Piano di Pace"

Donald Trump: "Sono molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno entrambi sottoscritto la prima fase del nostro Piano di Pace"

Roma, 9 ottobre 2025 - Intorno all'una di notte il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato l'accordo di pace per Gaza tra Hamas e Israele: "Sono molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno entrambi sottoscritto la prima fase del nostro Piano di Pace. Ciò significa che tutti gli ostaggi saranno rilasciati molto presto e Israele ritirerà le sue truppe secondo una linea concordata, come primo passo verso una Pace Forte, Duratura e Perenne. Tutte le parti saranno trattate equamente!". Nel post the Donald ha aggiunto: "Questo è un grande giorno per il mondo arabo e musulmano, Israele, tutte le nazioni circostanti e gli Stati Uniti d'America, e ringraziamo i mediatori di Qatar, Egitto e Turchia, che hanno collaborato con noi per rendere possibile questo Evento Storico e Senza Precedenti. Benedetti costruttori di pace!". Accordo confermato in contemporanea anche dai mediatori impegnati in Egitto. A Gaza gli abitanti sono scesi in strada per festeggiare la fine della guerra.

Trump: “Raggiunto l’accordo di pace per Gaza tra Israele e Hamas. Un grande giorno per tutti”

Trump ha poi sentito il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, promettendogli che Israele riporterà a casa tutti gli ostaggi detenuti nella Striscia di Gaza. Majed Al-Ansari, portavoce del Ministero degli Affari Esteri del Qatar, uno dei mediatori, su X ha scritto: intesa "su tutte le disposizioni e i meccanismi per l'attuazione della prima fase dell'accordo di cessate il fuoco a Gaza, che porterà alla fine della guerra, al rilascio degli ostaggi israeliani e dei prigionieri palestinesi e all'ingresso degli aiuti umanitari. I dettagli saranno annunciati in seguito. L'accordo sul rilascio di tutti gli ostaggi e la fine della guerra a Gaza sarà firmato giovedì alle 12, (le 11 in Italia), si apprende dalle tv israeliane. 

05:51
Trump: "Anche Iran sarà parte integrante"

Trump ha detto che l'accordo di pace tra Israele e Hamas potrebbe avere un impatto su tutta la regione se includerà anche l'Iran. "Questo è più di Gaza: questa è la pace in Medio Oriente", ha affermato Trump in un'intervista a Fox News aggiungendo di credere che Teheran "sarà effettivamente parte integrante dell'intera situazione di pace".
 

05:49
Abc: Hamas non vuole il disarmo

L'accordo raggiunto riguarda i primi giorni e nelle prime settimane con il ritiro parziale israeliano da Gaza e su uno scambio di ostaggi con prigionieri palestinesi. Ma restano punti controversi, come il disarmo di Hamas e la questione della governance a Gaza, dovranno essere negoziati in seguito,  afferma ABC News.
 

05:47
Trump: "Usa coinvolti nel mantenimento della pace"

Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti contribuiranno alla ricostruzione di Gaza e al mantenimento della Striscia sicura e pacifica. "Saremo coinvolti nell'aiutarli a raggiungere il successo e a mantenere la pace".
 

05:47
Trump: "Gaza sarà ricostruita"

Trump, ha detto che "Gaza verrà ricostruita" e che i Paesi vicini contribuiranno. "Il Medio Oriente si è unito in modo straordinario, si sono uniti, sai, ci sono alcuni Paesi con una ricchezza straordinaria e il fatto di spendere solo una piccola parte di quella ricchezza può significare moltissimo per quella zona".
 

05:35
Tajani: "Italia pronta a fare la sua parte. Anche inviare soldati per forza di pace"

Dopo l'annuncio dell'accordo raggiunto su X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha scritto: "Dal Medio Oriente arrivano ottime notizie: la pace è vicina. L'Italia, che ha sempre sostenuto il piano statunitense, è pronta a fare la sua parte per consolidare il cessate il fuoco, per fare arrivare nuovi aiuti umanitari e per partecipare alla ricostruzione di Gaza". Il ministro ha aggiunto: ": "Pronti anche a inviare militari in caso di creazione di una forza internazionale di pace per riunificare la Palestina", ha aggiunto il titolare della Farnesina.  
 

05:35
Difesa Gaza: "Ancora intensi raid isrealiani dopo l'accordo"

La Difesa civile di Gaza ha denunciato diversi raid israeliani nella notte, avvenuti dopo l'annuncio dell'accordo tra Israele e Hamas per il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi.
 

