Trump: “Raggiunto l’accordo di pace per Gaza tra Israele e Hamas. Un grande giorno per tutti”

Roma, 9 ottobre 2025 - Intorno all'una di notte il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato l'accordo di pace per Gaza tra Hamas e Israele: "Sono molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno entrambi sottoscritto la prima fase del nostro Piano di Pace. Ciò significa che tutti gli ostaggi saranno rilasciati molto presto e Israele ritirerà le sue truppe secondo una linea concordata, come primo passo verso una Pace Forte, Duratura e Perenne. Tutte le parti saranno trattate equamente!". Nel post the Donald ha aggiunto: "Questo è un grande giorno per il mondo arabo e musulmano, Israele, tutte le nazioni circostanti e gli Stati Uniti d'America, e ringraziamo i mediatori di Qatar, Egitto e Turchia, che hanno collaborato con noi per rendere possibile questo Evento Storico e Senza Precedenti. Benedetti costruttori di pace!". Accordo confermato in contemporanea anche dai mediatori impegnati in Egitto. A Gaza gli abitanti sono scesi in strada per festeggiare la fine della guerra.
Trump ha poi sentito il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, promettendogli che Israele riporterà a casa tutti gli ostaggi detenuti nella Striscia di Gaza. Majed Al-Ansari, portavoce del Ministero degli Affari Esteri del Qatar, uno dei mediatori, su X ha scritto: intesa "su tutte le disposizioni e i meccanismi per l'attuazione della prima fase dell'accordo di cessate il fuoco a Gaza, che porterà alla fine della guerra, al rilascio degli ostaggi israeliani e dei prigionieri palestinesi e all'ingresso degli aiuti umanitari. I dettagli saranno annunciati in seguito. L'accordo sul rilascio di tutti gli ostaggi e la fine della guerra a Gaza sarà firmato giovedì alle 12, (le 11 in Italia), si apprende dalle tv israeliane.
Live
Trump ha detto che l'accordo di pace tra Israele e Hamas potrebbe avere un impatto su tutta la regione se includerà anche l'Iran. "Questo è più di Gaza: questa è la pace in Medio Oriente", ha affermato Trump in un'intervista a Fox News aggiungendo di credere che Teheran "sarà effettivamente parte integrante dell'intera situazione di pace".
L'accordo raggiunto riguarda i primi giorni e nelle prime settimane con il ritiro parziale israeliano da Gaza e su uno scambio di ostaggi con prigionieri palestinesi. Ma restano punti controversi, come il disarmo di Hamas e la questione della governance a Gaza, dovranno essere negoziati in seguito, afferma ABC News.
Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti contribuiranno alla ricostruzione di Gaza e al mantenimento della Striscia sicura e pacifica. "Saremo coinvolti nell'aiutarli a raggiungere il successo e a mantenere la pace".
Trump, ha detto che "Gaza verrà ricostruita" e che i Paesi vicini contribuiranno. "Il Medio Oriente si è unito in modo straordinario, si sono uniti, sai, ci sono alcuni Paesi con una ricchezza straordinaria e il fatto di spendere solo una piccola parte di quella ricchezza può significare moltissimo per quella zona".
Dopo l'annuncio dell'accordo raggiunto su X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha scritto: "Dal Medio Oriente arrivano ottime notizie: la pace è vicina. L'Italia, che ha sempre sostenuto il piano statunitense, è pronta a fare la sua parte per consolidare il cessate il fuoco, per fare arrivare nuovi aiuti umanitari e per partecipare alla ricostruzione di Gaza". Il ministro ha aggiunto: ": "Pronti anche a inviare militari in caso di creazione di una forza internazionale di pace per riunificare la Palestina", ha aggiunto il titolare della Farnesina.
La Difesa civile di Gaza ha denunciato diversi raid israeliani nella notte, avvenuti dopo l'annuncio dell'accordo tra Israele e Hamas per il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi.