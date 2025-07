Viaggiare in aereo: ecco le nuove regole. Cosa cambia per liquidi, documenti e animali

Roma, 27 luglio 2025 – Liberi come le nuvole, a partire da terra. E in particolare dai banchi di imbarco degli aeroporti italiani. L’estate sarà il primo terreno di prova per le nuove misure introdotte dall’Enac, ma anche firmate dalla Commissione Trasporti del Parlamento Europeo, pensate per allentare gli stringenti vincoli che eravamo ormai abituati ad associare ai voli, nazionali e continentali. Novità che stanno già facendo discutere.

Nuove regole per chi viaggia in aereo: ecco cosa cambia (Foto Ansa)

Meno controlli

Il cambiamento più significativo riguarda i documenti richiesti ai viaggiatori al momento del check-in delle partenze di voli nazionali o europei ed è già in vigore da qualche giorno: al personale delle compagnie aeree dovrà essere esibita soltanto la carta di imbarco, senza più obbligo di mostrate contestualmente un documento di identità. L’approccio ricalca quello in vigore a bordo dei treni e l’intento dichiarato è quello di snellire le procedure, riducendo i tempi di attesa. Soluzione che però non è stata accolta con favore unanime, in particolare da chi lamenta un abbassamento ingiustificato degli standard di sicurezza dei viaggiatori, che potrebbero incentivare i cambiamenti di identità dei passeggeri nel caso in cui qualcuno decidesse di provare a viaggiare col biglietto intestato a un’altra persona, camuffando così le sue generalità. Serve però precisare che carta di identità o passaporto devono comunque essere sempre presenti nel bagaglio di chi si imbarca, perché le forze dell’ordine che presidiano gli aeroporti possono richiederne la visione in ogni momento e chi non ne è munito non potrà salire a bordo. La disposizione non si applica per i voli extra continentali per i quali resta in vigore l’obbligo di esibire il passaporto.

Controlli di sicurezza

Nulla cambia invece per quanto riguarda l’obbligo di scannerizzare i propri bagagli a mano e di oltrepassare i controlli al metal detector. Resta dunque proibito portare a bordo oggetti o materiali pericolosi.

Via libera ai liquidi

Proprio le nuove tecnologie delle quali dispongono gli scanner hanno portato a una nuova modifica inerente le bottiglie ammesse in cabina: dal 26 luglio è decaduto il divieto di imbarcare liquidi contenuti in confezioni superiori ai 100 ml. Bene per le famiglie con bambini e per tutti coloro che amano viaggiare con una congrua quantità di acqua e bevande al seguito, così come profumi, liquori o qualsiasi altro liquido – legale, per forza – che possa essere imbottigliato e trasportato in sicurezza. L’attenzione in questo ambito si era notevolmente alzata un paio di decenni fa, come contromisura ai rischi di attentati: ora il passo indietro viene argomentato col fatto che le attuali strumentazioni in dotazione agli aeroporti consentono di analizzare con assoluta precisione il tipo di liquido contenuto, garantendo dunque eguale sicurezza.

Restano però zone d’ombra. A oggi infatti solo alcuni aeroporti italiani sono dotati delle congrue strumentazioni (per esempio Milano Malpensa, Linate, Roma Fiumicino, Bergamo, Catania, Bologna e Torino). Questo significa che in certe città restano attive le prescrizioni precedenti, col rischio di generare confusione e forse ancora più disagi per i passeggeri, magari costretti a fare i conti con disposizioni diverse in relazione alle località di partenza e di arrivo.

Benvenuti amici a quattro zampe

Si allentano pure i vincoli legati al trasporto di cani e gatti, anche di grossa taglia e del peso superiore agli 8/10 chili, che potranno viaggiare in cabina coi loro proprietari, a patto di essere collocati in adeguati trasportini collocati sul lato del finestrino. Le compagnie aeree mantengono però margine discrezionale a riguardo, conservando dunque il diritto di imporre veti o variazioni di prezzo dei biglietti.

Doppio bagaglio a mano gratuito

Interessanti prospettive anche per chi non ama viaggiare leggero: la Commissione trasporti del Parlamento europeo ha infatti approvato una proposta che garantisce ai passeggeri il diritto di portare a bordo due bagagli personali gratuiti. La disposizione è in procinto di entrare in vigore, ma prevede chiari paletti. Il secondo bagaglio a mano, che si aggiungerà agli ormai collaudatissimi zaini e borse personali, dovrà avere dimensioni specifiche e piuttosto contenute, dal momento che la somma di altezza, larghezza e profondità non potrà superare il 100 centimetri. Riguardo al peso, la soglia indicata è quella dei 7 chili.

Calano i rimborsi

A chiudere il cerchio ci sono i disagi arrecati ai passeggeri, che potrebbero costare meno cari alle compagnie aeree. Il Codacons ha infatti segnalato che il Consiglio dei Trasporti dell'Unione Europea sta lavorando a nuove disposizioni relative agli indennizzi che potrebbero modificare il Regolamento 261/2004 attualmente in vigore. Se la linea dovesse passare, scenderebbe l’importo degli indennizzi riconosciuti in caso di ritardi, che verrebbero ridotti dall’attuale tetto di 600 euro a un massimo di 500. Cambierebbero anche i tempi, col superamento dell’attuale soglia fissata in tre ore. La proposta è infatti quella di riconoscere il rimborso soltanto dopo sei ore di ritardo per i voli che coprono tratte superiori ai 3.500 chilometri e dopo quattro ore per quelli al di sotto di tale distanza.