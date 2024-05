Morto Franco di Mare, il giornalista Rai soffriva di mesotelioma, tumore incurabile

Roma, 17 maggio 2024 - Franco Di Mare è morto, lo ha annunciato la famiglia con una nota. "Abbracciato dall'amore della moglie, della figlia, delle sorelle e del fratello e dall'affetto degli amici più cari oggi a Roma si è spento il giornalista Franco Di Mare. Seguirà comunicazione per le esequie".

Franco Di Mare da Fazio

Da Fazio: “Sono malato di un tumore incurabile”

Di Mare aveva 68 anni ed è stato direttore di Rai Tre e volto noto della per anni della tv. Di recente ospite alla trasmissione di Fabio Fazio in tv, Che tempo che fa, aveva svelato che soffriva di mesotelioma, un tumore incurabile che colpisce chi ha respirato le particelle di amianto. Secondo Di Mare, che parlava a Fazio attaccato a un respiratore automatico ("Mi permette di essere qui"), le particelle tossiche le ha “respirate probabilmente in scenari di guerra dove sono stato inviato”.

“La Rai si è defilata”

Poi l'accusa alla Rai che si sarebbe “defilata”. "Tutta la Rai, tutti i gruppi dirigenti. Capisco che ci siano ragioni sindacali e legali, io chiedevo lo stato di servizio, l'elenco dei posti dove sono stato per sapere cosa si potrebbe fare. Non riesco a capire l'assenza sul piano umano, persone a cui davo del tu che si sono negate al telefono. Trovo un solo aggettivo: è ripugnante”, disse nell'occasione. La Rai a breve rispose con un comunicato in cui l'ad della Rai Roberto Sergio e il dg Giampaolo Rossi garantivano “massima disponibilità nei confronti del giornalista Franco Di Mare”.

Il cordoglio della Rai: “Profondo dolore”

La Rai in una nota: "La scomparsa di Franco Di Mare è per la Rai, per la quale si è sempre speso con passione e professionalità, motivo di profondo dolore, al quale si unisce la riconoscenza per quanto fatto nel corso della sua lunga carriera che lo ha spesso visto in prima linea per raccontare coraggiosamente i conflitti nel mondo. Una passione che lo ha accompagnato anche nei programmi condotti successivamente, nei ruoli dirigenziali ricoperti e nell'esperienza del programma di inchiesta 'Frontiere' da lui condotto fino al 2023. Ai suoi familiari va il sincero cordoglio della presidente Marinella Soldi, a nome anche del Cda, dell'amministratore delegato Roberto Sergio, del direttore generale Gianpaolo Rossi e dell'azienda tutta".