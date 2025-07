Bari, scontro tra auto e pulmino: morti una 33enne incinta e il compagno. Sei feriti: un bimbo di 9 anni è grave

Bari, 27 luglio 2025 – Tragedia sulle strade del Barese, scontro tra un’auto e un minivan: hanno perso la vita una 33enne al sesto mese di gravidanza, originaria di Ortona (Chieti), e il suo compagno. Altre sei persone sono rimaste ferite, tra i più gravi c’è un bambino di 9 anni. È il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno all’una di notte sulla statale 16 in direzione sud, all'altezza di Mola di Bari. Stamattina a Bari città un’ambulanza del 118 è entrata in collisione con un suv: quatto feriti, tre sanitari e l’automobilista della vettura. A bordo non c’erano pazienti.

Auto contro minivan: 2 morti e 6 feriti gravi

È di due morti e cinque feriti il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte appena trascorsa lungo la strada statale 16, all'altezza dello svincolo per Mola di Bari, in direzione sud. Nello schianto sono rimaste coinvolte due autovetture: un'auto con a bordo tre persone e un minivan con quattro passeggeri, tutti cittadini ucraini.

A perdere la vita una 33enne originaria di Ortona (Chieti) e incinta al sesto mese, e il compagno. I due, insieme a un'amica di 29 anni, si trovavano in Puglia per partecipare a un matrimonio e stavano rientrando dal ricevimento.

Secondo una prima ricostruzione, l'auto – guidata dalla donna - sarebbe stata urtata violentemente dal minivan, ribaltandosi sull'asfalto. La conducente è morta sul colpo, mentre il compagno è deceduto poco dopo in ospedale. La terza passeggera dell'auto è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale "Di Venere" di Bari.

Nel minivan viaggiavano l’uomo che era alla guida, una coppia di cittadini ucraini – una donna 37enne e un uomo di 43 anni – e un bambino di 9 anni. Tutti e quattro sono rimasti feriti e sono stati soccorsi e trasportati in codice rosso al Policlinico di Bari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Mola di Bari, i vigili del fuoco di Monopoli e tre ambulanze del 118. Le forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto, ancora in fase di accertamento. Sulla dinamica sono in corso indagini da parte dei carabinieri.

Ambulanza contro un Suv

Una ambulanza del 118 della Asl di Bari si è scontrata questa mattina in via Giulio Petroni a Bari con un suv. Un infermiere ha riportato un trauma cranio-facciale e distorsione del rachide lombo sacrale, una soccorritrice ha subito un trauma cranio facciale con lesione palpebrale e valida contusione del ginocchio. Sono in sala rossa al Policlinico, faranno la tac total body, vista anche la dinamica dell'incidente.

Anche il terzo operatore avrebbe riportato ferite. L'ambulanza era stata attivata per un intervento in codice giallo, per cui non c'era il paziente a bordo. Quindi si è trattato di un incidente stradale mentre l'ambulanza era impegnata in un soccorso, Un'altra persona, che era a bordo del suv ha avuto un malore ed è stata portata in pronto soccorso all'ospedale Di Venere.