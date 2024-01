Programmazione Mediaset durante Sanremo 2024: quali programmi andranno in onda

Mediaset cambia idea. E fa marcia indietro sul palinsesto durante la settimana del Festival di Sanremo, quella che va dal 5 all'11 febbraio. In realtà a cambiare programmazione saranno soltanto le trasmissioni che sarebbero dovute andare in onda dal 6 al 10 febbraio, giorni nei quali si svolge appunto il Festival di Sanremo.

A rivelare il dietrofront di Piersilvio Berlusconi e del suo entourage è Davide Maggio, esperto di tv, che proprio in questi giorni ha spiegato come cambierà il palinsesto delle reti Mediaset, in particolare di Canale 5 durante la settimana del Festival di Sanremo.

Detto che si tratta di giorni nei quali chiunque si scontri con la manifestazione in onda su Raiuno non può che far registrare ascolti decisamente sotto la propria media solita, Mediaset ha scelto di cambiare rotta rispetto alla precedente decisione di mantenere il palinsesto intatto.

Ed ecco, quindi, come cambia la programmazione di Canale 5 durante la settimana che va dal 5 all'11 febbraio: il Grande Fratello andrà in onda solo lunedì 5 febbraio, salta invece la puntata del giovedì; saltano C'è posta per te e Ciao Darwin. Al loro posto raddoppia la soap Terra Amara e vengono inseriti dei film. Se tutto fosse confermato, sarebbe una vera resa da parte della rete ammiraglia di casa Mediaset. D’altro canto, non avrebbe senso cercare di contrastare un programma come il Festival di Sanremo “sprecando” puntate di trasmissioni che solitamente fanno registrare risultati ragguardevoli.