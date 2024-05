L’Ucraina resiste: “Abbiamo fermato l’avanzata russa in alcune aree del Kharkiv”

Kiev, 16 maggio 2024 - L'Ucraina – secondo quanto reso noto dall’esercito – ha fermato ‘l'avanzata’ russa in “alcune aree” della regione di Kharkiv, nel nord-est del Paese. “Non è troppo tardi per l'Ucraina per prevalere. La libertà dell'Ucraina non può, non deve e non morirà”, dice l'ammiraglio Rob Bauer, presidente del Comitato militare della Nato.

Le forze russe però fanno sapere che hanno conquistato 278 chilometri quadrati di territorio nell'Ucraina orientale in sette giorni, vale a dire la maggiore estensione dalla fine del 2022.

Le notizie in diretta