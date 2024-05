Ucraina, Putin e Xi rafforzano l’asse. Il presidente cinese: “Conferenza di pace se riconosciuta da Mosca e Kiev”

06:19

Trump: "Insieme per fare danni"

L'ex presidente americano Donald Trump ha accusato Xi e Putin di voler "fare danni". Parlando ai giornalisti a New York, dopo una giornata in tribunale, Trump ha detto: "Il presidente cinese Xi lo conosco bene, e il presidente della Russia Putin lo conosco bene. Proprio adesso, sono insieme a lavorare su piani, dove si combinano, dove si riuniscono e fanno danni perché in definitiva è quello a cui stanno pensando, fare danni".