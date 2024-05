Putin a Pechino, Xi lo accoglie: “I rapporti tra Cina e Russia favoriscono stabilità e pace nel mondo”

Pechino, 16 maggio 2024 - Lo sviluppo dei rapporti tra Cina e Russia favoriscono la stabilità e la pace nel mondo, con queste parole il presidente Xi Jinping ha aperto bilaterale n.43 con l'omologo Vladimir Putin, dopo averlo ricevuto con una calorosa stretta di mano in Piazza Tienanmen a Pechino. Il capo del Cremlino resterà in Cina per due giorni e per lui è stata organizzata anche una parata militare in scala ridotta.

Xi ha affermato che "la Cina è pronta a lavorare con la Russia per rimanere un buon vicino, un buon amico e un buon partner fidandosi l'uno dell'altro e continuando a consolidare l'amicizia tra i due popoli nel rispettivo sviluppo nazionale, nella rivitalizzazione e nel sostegno all'equità e alla giustizia nel mondo".

Il presidente cinese si è congratulato con Putin per la sua rielezione al quinto mandato al Cremlino, esprimendo la convinzione che sotto la sua guida la Russia "farà sicuramente nuovi e maggiori progressi nello sviluppo nazionale", si legge in una nota di Pechino. "Celebrare i 75 anni dei rapporti diplomatici Cina-Russia - ha continuato Xi - è quest'anno un tema fondamentale delle relazioni bilaterali. Dopo essere durate tre quarti di secolo, le relazioni Cina-Russia sono cresciute sempre più rafforzandosi malgrado gli alti e bassi, e hanno resistito alla prova del cambiamento del panorama internazionale. La relazione è diventata un ottimo esempio per i Paesi più importanti e quelli vicini di trattarsi a vicenda con rispetto e franchezza, perseguendo l'amicizia e il vantaggio reciproco".