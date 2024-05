Cani-robot armati di mitragliatrice, la nuova arma della Cina

Roma, 16 maggio 2024 – Ricordano gli infernali ‘cani robot’ del distopico romanzo ‘Fahrenheit 451’ di Ray Bradbury. L’esercito cinese ha mostrato oggi i suoi ‘robodog’ in una delle più grandi esercitazioni congiunte con le forze cambogiane in un centro di addestramento remoto nella provincia cambogiana di Kampong Chhnang. La nuova arma da combattimento di Pechino ha le fattezze di un canide a quattro zampe, telecomandato e con fucili automatici montati sulla schiena. Durante la dimostrazione – ripresa in un video ufficiale – i robot hanno solo dimostrato le loro capacità di movimento, ma non c’è stata una dimostrazione di combattimento.

Cina presenta i cani-robot da combattimento

L’esercitazione

Più di 2mila truppe, tra cui 760 militari cinesi, stanno partecipando all’esercitazione denominata ‘Golden Dragon’ in cui sono coinvolte anche 14 navi da guerra, due elicotteri, 69 veicoli blindati e carri armati. L’esercitazione ha una durata di 15 giorni. Il comandante in capo delle forze armate cambogiane, Vong Pisen, ha dichiarato che queste esercitazioni "miglioreranno le capacità" dei due eserciti. La Cambogia è da tempo uno strenuo alleato della Cina e gli Usa sono sempre più preoccupati che Pechino possa usare una base navale cambogiana per espandere la propria influenza nella regione.