Meloni sente Netanyahu: “A Gaza situazione insostenibile. Garantire accesso umanitario”

Roma, 30 luglio 2025 - Come invocato da più parti, Giorgia Meloni va in pressing su Netanyahu. La premier ha avuto questa sera una conversazione telefonica con il primo ministro dello Stato d'Israele, come comunicato da Palazzo Chigi per “insistere sulla necessità di porre immediatamente fine alle ostilità, a fronte di una situazione a Gaza che - ha sottolineato - è insostenibile ed ingiustificabile".

La conversazione ha costituito anche l'occasione per ribadire l'urgenza indifferibile di garantire un accesso umanitario pieno e senza ostacoli alla popolazione civile, rinnovando l'impegno dell'Italia in tale ambito, tramite l'iniziativa Food for Gaza. Grazie all'impegno italiano saranno accolti ulteriori 50 civili palestinesi e verrà predisposto il lancio di aiuti per la popolazione di Gaza, viene sottolineato.

"Quanto sta avvenendo a Gaza è intollerabile. La guerra nella Striscia deve finire ora. È un messaggio che il Ministro Tajani ha ribadito in ogni suo contatto con l'omologo israeliano Saar. L'ultimo, lunedì scorso, per chiedere di nuovo, con la massima fermezza, l'immediata, completa cessazione degli attacchi contro la popolazione civile e la riapertura dell'accesso degli aiuti umanitari", ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, rispondendo, nel corso del Question Time alla Camera, a un'interrogazione di Avs rivolte al ministro per gli Affari esteri Antonio Tajani sul riconoscimento dello Stato di Palestina e sulle iniziative volte a sanzionare il governo d'Israele.

"Il dialogo con i nostri principali partner per arrivare al cessate il fuoco è continuo. In particolare negli ultimi giorni e settimane il Ministro degli affari esteri - ha spiegato Ciriani - ne ha parlato a Washington con il segretario di Stato Rubio, poi con il ministro degli Esteri francese Barrot. Solo questa settimana, ne ha discusso con il ministro degli Esteri egiziano, che come noto sta negoziando, insieme a Stati Uniti e Qatar, la tregua a Gaza, e con il ministro degli Esteri tedesco". "Il messaggio è uno solo - ha sottolineato Ciriani -: gli attacchi dell'esercito israeliano contro i civili, gli ospedali e i luoghi di culto, di qualsiasi religione, sono inaccettabili".