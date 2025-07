West Nile, gli esperti: i numeri cresceranno ancora. Le ipotesi sul picco e l’imprevedibilità della curva

Roma, 31 luglio 2025 – Cresce di giorno in giorno il bilancio del virus West Nile in Italia, con il numero dei morti che ieri è salito a 9. Si ipotizzano fino a 10mila infezioni al momento e gli esperti sottolineano che i numeri cresceranno ancora. Antonello Maruotti, ordinario di Statistica all'università Lumsa, stima che nelle prossime settimane "i casi continueranno ad aumentare: la curva di solito comincia a crescere da metà luglio raggiungendo il picco fra la seconda e la terza settimana di agosto. Per poi scendere rapidamente subito dopo". Il picco dei casi quindi si prevede dopo Ferragosto, ma a destare timore è anche l'imprevedibilità di questo virus diffuso dalle comuni zanzare Culex.

Entrambe nel Casertano le ultime vittime: un uomo di 73 anni deceduto nell'ospedale del capoluogo dove era ricoverato ed un 76enne ospite di una residenza sanitaria a Grazzanise. Diventano così quattro i decessi in Campania e nove in Italia.

Attualmente in Italia, afferma Federico Gobbi, direttore Dipartimento di Malattie Infettive e Tropicali e Microbiologia dell'Irccs Ospedale Sacrocuore Don Calabria Negrar, "è possibile stimare la presenza di almeno 10mila infezioni da virus West Nile, la maggior parte asintomatiche". Il calcolo è effettuato sulla base del numero attuale di decessi registrati nel 2025. Le infezioni, avverte l'esperto, "potrebbero aumentare ma è difficile ipotizzare come andrà, perché questo virus è imprevedibile sia in relazione al target di persone che verrà colpito sia nell'andamento". Cruciali restano, dunque, la sorveglianza e il monitoraggio: "Purtroppo, se ci saranno più infezioni - afferma - aumenteranno inevitabilmente sia i casi gravi di neuro-encefalite sia i decessi".

Quanto alle donazioni di sangue, nelle province dove è stata certificata la presenza del virus vengono eseguiti specifici test sulle sacche. Nelle altre regioni dove il virus non è rilevato, se non è prevista l'esecuzione del test, il donatore dovrà astenersi per 28 giorni se ha soggiornato in aree a rischio. Dal canto loro, le istituzioni invitano alla calma.

Per il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, "sul West Nile non c'è emergenza, ma preoccupa l'incapacità dei dirigenti del ministero della Salute". La situazione "è assolutamente sotto controllo e i cittadini possono stare tranquilli" anche per il direttore generale del Welfare di Regione Lombardia, Mario Melazzini. Il numero delle infezioni appare però in aumento.