FantaSanremo 2024, l’inno ufficiale è di Naska: perché e chi è il cantautore

Il FantaSanremo 2024 ha un inno punk rock. Il concorso legato al Festival di Sanremo che ormai ha raggiunto un successo incredibile - oltre un milione di squadre iscritte al gioco virtuale a due settimane dall'inizio del Festival di Sanremo 2024 - per il secondo anno consecutivo ha un inno.

Dopo il pop dei piemontesi Eugenio in Via Di Gioia, ecco che la squadra di FantaSanremo pesca "in casa". Naska, ovvero Diego Caterbetti, è infatti originario delle Marche. La medesima regione del team che ha inventato e che ogni anno organizza il concorso. E a spiegare le ragioni di questa scelta è proprio lo staff di FantaSanremo.

"La collaborazione con Naska è nata in primis perché siamo suoi fan e poi perché è marchigiano come noi - spiegano i ragazzi del Team FantaSanremo -. Abbiamo notato che quest'anno non ci saranno artisti della nostra regione che si esibiranno sul palco dell'Ariston e quindi abbiamo voluto portare una ventata di marchigianità non solo nell'ambito del FantaSanremo ma anche in quello più strettamente musicale".

Chi è Naska? Diego Caterbetti è un cantautore e rapper di 26 anni. Nato a Loreto, è cresciuto a Monte San Giusto. Quindi un marchigiano doc. Dopo le scuole superiori, però, ha scelto di trasferirsi a Milano per cercare di dare una svolta al proprio percorso musicale. E in effetti ci è riuscito: dal 2014, anno nel quale ha iniziato ha pubblicare i propri brani su YouTube, a oggi, quando nel 2023 si è esibito sui palchi di Mi Ami e Rock in Roma, le cose sono decisamente cambiate.

Due soldout al Fabrique di Milano e l'annuncio del suo primo concerto al Mediolanum Forum di Assago che si svolgerà a dicembre 2024 bastano per far capire quanto Naska sia arrivato a una vera svolta per la propria carriera. Una carriera che lo ha visto virare un po’ dal rap al punk rock.

Dove trovare l'inno del FantaSanremo? Su Spotify e su tutti gli store digitali con il titolo 'FantaSanremo (Official Anthem 2024)'. Sui social network uscirà a breve anche il video ufficiale.