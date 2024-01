Cattelan a Sanremo 2025? La rivelazione a 'Viva Rai2!’: “Se viene anche Fiorello...”

Alessandro Cattelan prossimo conduttore del Festival di Sanremo? Il dato di fatto è che per ora la Rai ha intenzione di chiedere ad Amadeus di prolungare la propria avventura in qualità di direttore artistico e conduttore della manifestazione musicale almeno per un altro anno. "Dopo il 10 febbraio ci siederemo al tavolo con la Rai e ne discuteremo" ha spiegato alcuni giorni fa lo stesso Amadeus. Lasciando intendere che comunque un margine di dialogo potrebbe esserci. Insomma, non sembra esserci una totale chiusura alla sesta edizione del Festival da parte del conduttore.

E poi? "Chi mi vorrà dopo di te si prenderà il tuo armadio e quel disordine che tu hai lasciato nei miei fogli" canterebbe il Festival di Sanremo se fosse Claudio Baglioni. Anche perché non va dimenticato che chiunque prenderà il posto di Amadeus sarà chiamato a ricevere un'eredità pesantissima e ad adempiere a un compito molto impegnativo: continuare a fare ascolti da record.

Mission impossible? Sicuramente difficile, ma non impossibile. Molto dipenderà da chi sarà il conduttore dopo Amadeus e, soprattutto, da chi assumerà la direzione artistica del Festival di Sanremo. In sostanza a fare la parte del leone

E se il dopo Amadeus a Sanremo fosse Alessandro Cattelan? L'ipotesi è arrivata questa mattina da Fiorello a 'Viva Rai2!'. E Alessandro Cattelan, ospite del glass, ha risposto: "Solo se viene Fiorello. Se tu mi dici che è divertente, allora lo faccio". "Cattelan ha detto sì" ha esclamato Fiorello. "Alessandro, sta a te farlo diventare divertente. Hai 43 anni, è il momento giusto" ha poi aggiunto.

E in effetti quello di Alessandro ca