Chi è Anna Kalinskaya, la tennista russa che accende il gossip su Sinner. C’è una storia?

Jannik Sinner e Anna Kalinksaya nella stessa città e nello stesso circolo di tennis. Basta a scatenare il gossip sul campione di tennis. Sono tante le testate giornalistiche che oggi alludono a una liaison fra il numero 2 al mondo e la tennista russa. Di ‘prove’ non ce ne sono e, si presume, non ce ne saranno. Almeno a breve. Vista la riservatezza di Sinner che tiene alla privacy più che ai suoi trofei.

Chi è Anna Kalinskaya

Ma chi è Anna Kalinskaya perché nelle ultime ore viene associata a Sinner?

Classe 1998, Anna Nikolajevna Kalinskaja, compirà 26 anni il 2 dicembre. E’ nata a Mosca e frequenta il circuito Wta già da sette anni. Nel febbraio di quest’anno ha raggiunto il suo best ranking, con il 24esimo posto in classifica. Adesso è la numero 26 al mondo. Ancora nessun titolo del circuito maggiore in saccoccia nel singolare. Tre invece quelli vinti nel doppio.

Anna Kalinsakaya, 25 anni, tennista russa: è la numero 26 al mondo

Lei e Sinner a Torino nello stesso circolo

Nelle ultime ore Kalinsaya sarebbe stata avvistata a Torino – città che per ovvie ragioni non è solita frequentare, la stessa dove si trova Jannik Sinner, alle prese con la riabilitazione dell’infortunio all’anca. In questi giorni Sinner è nel capoluogo piemontese, seguito al J Medical. Nel tempo libero ha fatto visita al circolo tennistico Next Tennis Academy: non si è allenato ma è stato fotografato con i giovani talenti. Tra le immagini social dell’account Instagram @next_tennis_academ yè comparsa anche Anna Kalinskaya, immortalata, lei sì, in tenuta da allenamento. Che ci faceva lì la tennista moscovita? Per molti la risposta è una sola: era con Sinner. I due non sono mai stati fotografati insieme, men che meno hanno postato foto insieme sui social. Non sarebbe da Sinner che mai fa trapelare fatti della sua vita privata sul web. Insomma al momento possiamo parlare di mere congetture.

E Maria Braccini?

Ma se la liaison fosse vera, che fine avrebbe fatto Maria Braccini, la giovanissima modella compagna, secondo le riviste patinate, di Sinner? Con lei l’altoatesino si era fatto vedere lo scorso novembre a San Siro per una partita del Milan di cui è grande tifoso. Ma Maria Braccini era anche in Florida nei giorni del prestigioso torneo Atp vinto proprio da Sinner, lo scorso marzo. L’influencer aveva pubblicato alcune foto nel suo profilo Instagram per le vie di Miami, rigorosamente da sola. Da quel lontano 31 marzo più niente. E’ sufficiente per dire che la sua relazione con Jannik – che andrebbe avanti da anni – è conclusa? No, non è sufficiente. Ma di qualcuno lo ha preso come indizio per alimentare il gossip.