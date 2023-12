Chi è Maria Braccini, la fidanzata di Jannik Sinner

Jannik Sinner ha fatto il suo ingresso nella storia del tennis italiano. Il tennista di San Candido (Bolzano) ha guidato la squadra azzurra (formata da Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Simone Bolelli, capitanati da Filippo Volandri) nella riconquista della Coppa Davis. Un trofeo tornato in patria 47 anni dopo il trionfo di Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci e Tonino Zugarelli, con Nicola Pietrangeli capitano. Sinner, poco dopo, è finito nel mirino delle cronache rosa per altri motivi. Infatti, a fine novembre 2023, allo stadio milanese di San Siro, alla partita di Champions League disputata tra Milan e Borussia Dortmund, Sinner era presente insieme a Maria Braccini, che fino a quel momento figurava come sua ex. Ma si sa, certi amori non finiscono, come cantava Antonello Venditti.

Origini

Maria Braccini, influencer e modella, ha 22 anni, come il fidanzato fuoriclasse della racchetta. È nata in India, ma da tempo vive in Italia. In base a quanto è trapelato, a suo tempo Braccini avrebbe conosciuto il campione altoatesino attraverso Instagram. Pare che Sinner mettesse molti cuori e like sotto i post della modella. La storia d’amore tra i due sarebbe cominciata, la prima volta, nel 2020. In qualche intervista Sinner aveva dichiarato che era bello tornare a casa dopo una giornata intensa di allenamenti e trovare qualcuno che si prendesse cura di lui. A un’emittente dell’Alto Adige l’atleta aveva detto che apprezzava il fatto che la sua fidanzata fosse molto tranquilla e non gli mettesse pressioni, ben conscia del fatto che lo sport, per lui, è la priorità. Lei, dal canto suo, si era messa d’impegno a imparare a giocare a tennis.

Ritorno di fiamma

Sinner e Braccini, poi, si sono lasciati nel 2021. O forse, per meglio dire, si sono presi una pausa di un paio di anni. All’epoca, a scatenare la rottura, sarebbe stato un post pubblicato sui social dell’influencer, con la foto della coppia e un tenero bacio. Un modo per lei di celebrare il primo anniversario del loro fidanzamento. Ma il tennista, amante della privacy e concentrato sul suo percorso agonistico, non ha gradito. E la relazione sembrava chiusa lì. Da allora, con il passare del tempo, Maria Braccini ha apportato modifiche al suo profilo, condividendo contenuti prevalentemente riferiti alle sue attività e alle sue esperienze personali. Negli ultimi mesi a Jannik, dal punto di vista sentimentale, era stata associata un’altra modella e influencer, l’altoatesina Laura Margesin. Forse anche in considerazione a ciò, per mettere a tacere quelle voci, Sinner e Braccini sono usciti allo scoperto.