Valentino by Michele debutta al Festival di Venezia: Alessandro Borghi è il modello d’eccezione

Venezia, 31 agosto 2024 – L'amicizia è sacra, anche nella moda. Così non sorprende vedere al Festival di Venezia il bravo Alessandro Borghi che sfoggia look Valentino by Alessandro Michele che fino a due anni fa lo ha sempre vestito sotto le insegne di Gucci dove militava.

L'attore Alessandro Borghi al Festival di Venezia

Ora contrordine, Michele da due mesi guida l'atelier di Valentino in Piazza Mignanelli a Roma e in attesa del suo "debutto" parigino il prossimo 29 settembre con la prima collezione Valentino per l'estate 2025 che porta la sua firma gioca di anticipo stavolta non con dei modelli come ha fatto ai primi di luglio scorso durante le sfilate uomo di Milano quando ha mandato in tilt il fashion internazionale con lo svelamento della Resort 2025. Ora proprio un modello maschile di quella collezione, il numero 87, è stato montato ad arte per Borghi, 37 anni anni, romano, ispirato da Alessandro Michele nel vestire e nel dare ai vestiti un suo significato, un completo confortevole bianco gesso con giacca doppiopetto in libertà e mocassini color cognac che, c'è da giurarlo, segneranno la nuova epoca degli accessori maschili di Valentino per la gioia del Fondo Supremo del Qatar con Mayhoola For Investiments che detiene il 70 % del brand fondato nel 1960 da Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. L'altro 30% appartiene al Gruppo Kering che ha l'opzione di arrivare al 100% entro il 2028.

Dunque ancora la Resort 2025 che Michele ha battezzato Avant les debuts scuote elegantemente il mondo dello stile, con un divo italiano protagonista de "Campo di Battaglia" di Gianni Amelio, nuovo sex symbol che ha trovato in Alessandro Michele un amico e un mentore d'eleganza.