Eurovision 2025: date, dove vederlo e chi sono i favoriti. E l’Italia?

Ci siamo. L’Eurovision Song Contest 2025 sta partendo. Sono ben 37 i Paesi partecipanti a quella che di fatto è la manifestazione musicale più importante e seguita d’Europa. Sono oltre 160 milioni i telespettatori che ogni anno sono incollati ai televisori in tutto il continente e anche in altri Paesi (come l’Australia, che partecipa alla gara pur non facendo parte dell’Europa).

Lucio Corsi suona l'armonica all'arena St. Jakobshalle di Basilea (Foto Sarah Louise Bennett / Ebu)

L’Eurovision Song Contest 2025 si svolge in Svizzera, a Basilea, vista la vittoria di Nemo nell’edizione 2024 che ha avuto Malmo in Svezia come location. La prima semifinale dell’Eurovision 2025 si svolge martedì 13 maggio, la seconda giovedì 15 e la finale sabato 17 maggio.

La versione italiana sarà condotta da Gabriele Corsi e dalla cantante BigMama. A condurre invece lo show da Basilea per tutti i Paesi collegati saranno Michelle Hunziker - la showgirl italosvizzera sarà presente soltanto durante la finale -, la comica Hazel Brugger e la cantante e presentatrice Sandra Studer, entrambe svizzere. Topo Gigio sarà invece spokeperson, ovvero la figura che comunicherà i voti della giuria, per l’-

Tutte le serate saranno trasmesse in diretta dalle 21: le due semifinali del 13 e del 15 maggio su Raidue, la finale di sabato 17 su Raiuno.

Anche quest’anno i pronostici su chi potrebbe vincere l’Eurovision Song Contest sono all’ordine del giorno. Da diverse settimane, però, i siti specializzati e i siti di scommesse stanno convergendo sulla Svezia, con il trio KAJ e la canzone ‘Bara bada bastu’. Pretendente alla vittoria di Eurovision 2025 è anche l’Austria, con JJ ovvero Johannes Pietsch e il brano ‘Wasted love’.

Lucio Corsi anche all’Eurovision Song Contest 2025, come era avvenuto al Festival di Sanremo 2025, si presenta da outsider. Ma la curiosità di tutta l’Europa è per lui. Tanto che la sua ‘Volevo essere un duro’ è la canzone dell’Eurovision 2025 più ascoltata su Spotify in Italia e la seconda a livello globale. Chissà se l’affetto del pubblico lo spingerà a raggiungere la top five della manifestazione. All’Eurovision Song Contest 2025 partecipa anche, ma per San Marino, l’altro italiano Gabry Ponte. La sua ‘Tutta l’Italia’ è la seconda più ascoltata su Spotify in Italia e la quarta a livello globale. Tuttavia il suo ingresso fra le prime dieci della classifica è abbastanza difficile. Italiani d’adozione sono invece Kolë Laca e Beatriçe Gjergji, il duo italo-albanese Shkodra Elektronike. Anche attorno al loro brano ‘Zjerm’ c’è molto interesse.