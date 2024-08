Vespe, ragni, serpenti e veleni. Il professore: “Ecco come curiamo punture e morsi”

Roma, 31 agosto 2024 - I veleni degli animali, dagli insetti ai ragni ai serpenti, anche a sonagli - perché acquistiamo specie aliene ma poi magari ci stanchiamo e le abbandoniamo - sono tra le competenze (vastissime) di una rete di centri tossicologici in Italia, 7-8 quelli più attivi, uno solo punto di riferimento nazionale, a Pavia. Lo dirige Carlo Locatelli, past presidente Sitox, la Società italiana di tossicologia.

Nido di vespa velutina (Laura Bortolotti)

Dal terrorismo ai crotali: l’impegno dei centri antiveleno

Oltre 100mila telefonate all’anno per una serie di problemi davvero complessi, gli intossicati sono 60mila. I morsi da animali, spiega il professore innamorato del suo mestiere, sono “una minima parte del lavoro. Noi siamo riferimento nazionale per lo Stato. Facciamo consulenza per droghe, terrorismo, antidoti, farmaci. Interveniamo per problemi acuti, si può trattare anche di choc anafilattici e allergia. Oltre il 50% dell’impegno è legato alle intossicazioni da farmaci, anche molti insieme, un altro 30% è dato dai problemi con prodotti domestici”.

Le intossicazioni da veleno degli animali

Poi arriva il capitolo animali, “insetti, ragni, pesci, serpenti come il crotalo che magari morde chi lo cura nel rettilario - spiega il professore -. Gli imenotteri danno reazioni importanti, chi è allergico deve fare l’accertamento e poi la terapia desensibilizzante, in cura da un allergologo nella stagione invernale. Si può avere anche un effetto tossico diretto, ad esempio se le punture di vespe sono multiple si può rischiare una cardiotossicità, indipendentemente dall’allergia”.

Come trattare le punture di vespe

“La vespa - chiarisce Locatelli - inietta il veleno subito. Se il ponfo diventa molto rosso e si infetta, se c’è calore, edema, gonfiore e rossore, ci può essere un’infezione locale allora meglio usare l’antibiotico. E può capitare una reazione allergica importante, ogni anno muoiono persone soprattutto professionalmente esposte che sono allergiche ma non lo sapevano. Così non avevano dietro l’attrezzatura necessaria, cioè la penna con l’auto-iniezione di adrenalina, che viene prescritta dagli allergologi, per scongiurare la reazione fatale”. Ancora: “Se il ponfo diventa molto rosso e c’è calore, edema, gonfiore e rossore, ci può essere un’infezione locale, allora meglio usare l’antibiotico”.

Insetti e andamento climatico

Quest’anno “si vedono senz’altro più ragni, ce ne accorgiamo anche perché ne troviamo di più in casa. Ci sono sicuramente specie che aumentano, altre che diminuiscono. Bisogna ragionare su scala annuale, perché dipende anche se la primavera è stata più o meno piovosa o più o meno secca”.

Ragno violino, cosa sapere

“Non ci sono prove scientifiche di morti provocati dal ragno violino, ogni volta manca l’anamnesi”, mette in chiaro il professore.