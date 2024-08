“Insetti più aggressivi per il caldo”, il professore: punture di vespe e zanzare, evitare questi errori

Roma, 30 agosto 2024 – Insetti più aggressivi per il caldo: siamo bersagliati dalle punture. Per verificarlo basta aver trascorso qualche giornata di questa torrida estate tra i boschi o nel verde o essere andati a cercare funghi. Ma è anche la conclusione scientifica di Alessandro Miani, presidente della Sima, la Società di medicina ambientale che è sempre molto attenta a questi temi.

Perché quando fa caldo gli insetti sono più aggressivi

“Quando fa caldo – spiega il professore – gli insetti crescono più rapidamente ma non solo, hanno anche una necessità maggiore di acqua e di cibo. Per questo si avvicinano con frequenta più alta agli essere umani”. Avvicinano, purtroppo, si traduce quasi sempre in una puntura. Perché stiamo parlando di “vespe, calabroni, api e zanzare”.

Quanti sono gli italiani allergici

Per fortuna, chiarisce Miani, “solo il 2% della popolazione italiana ha reazioni allergiche, tale da rischiare uno choc anafilattico fatale. Sicuramente però le punture di insetti sono come minimo fastidiose e limitano molto le nostre libertà, d’estate”.

La paura della puntura e cosa non bisogna fare

Naturalmente la puntura d’insetto ci provoca anche “paura e ansietà – è l’analisi del professore -. Ma bisogna evitare alcuni errori, il primo è quello di grattarsi per evitare che il veleno o comunque la sostanza si possa espandere”. Ancora: “Bene togliere il pungiglione, ma bisogna farlo in modo corretto. Usare prodotti ad uso topico sulla puntura. E come buona abitudine, è bene usare i repellenti, in funzione preventiva”.

L’inverno caldo che effetti avrà?

E cosa dobbiamo aspettarci se l’inverno sarà mite come sta ormai accadendo da tempo? “Di certo ci ritroveremo con un gran numero di zecche – spiega Miani -. Perché quel parassita depone le uova proprio d’inverno. E se quella stagione è siccitosa, avremo un’esplosione di zecche, come sta accadendo negli ultimi anni”.