Vespa orientalis, l’espansione in Italia. Nidi d’autunno, cosa succede

Roma, 25 settembre 2024 - L’espansione della Vespa orientalis in Italia non si ferma. È uno dei tre calabroni attualmente presenti nel nostro paese, con la Vespa crabro e la Vespa Velutina, che è una specie aliena.

Da sud a nord, dalla Sicilia a Trieste, seguendo il cambiamento climatico. L’inizio dell’autunno può riservare ancora sorprese. Perché prima dell’arresto invernale, proprio in questo periodo le colonie sono più che mai numerose. Tra i punti critici ci sono sicuramente i balconi.

L'etologo Andrea Lunerti bonifica un nido di Vespa orientalis da un balcone di Roma

Ne sa qualcosa l’etologo e divulgatore scientifico Andrea Lunerti. Che da poco a Roma ha liberato il terrazzo di una quasi centenaria. Racconta al telefono a Quotidiano.net: “Ho estratto ben sette favi dall’intercapedine accanto all’amato balcone della signora Francesca. Tre anni fa sono stato il primo a identificare la Vespa orientalis a Roma. Mi sono sempre occupato di sicurezza uomo-animale, sono etologo e faccio anche divulgazione in tv. In questo momento la maggior parte delle chiamate che ricevo sono per questo calabrone. Insetto molto intelligente, si sa adattare molto bene e lo dimostra il fatto che in questi tre anni a Roma ha raggiunto livelli importanti. Ricevo decine di chiamate al giorno, questa è la stagione degli accoppiamenti. Poi mi cercano anche quando c’è il serpente da recuperare, collaboro con le istituzioni, con i carabinieri forestali”.

L’entomologo e divulgatore Nicola Bressi è stato “il primo a trovare la Vespa orientalis a Trieste, è successo sei anni fa. Vive grazie alle colonie feline, sì va direttamente a mangiare le crocchette di cani e gatti. È fortemente carnivora. A settembre questa specie ha le colonie più abbondanti. A ottobre comincia a diminuire. A novembre muoiono tutte tranne le regine che svernano altrove. I favi sono annuali, difficilissimo che le vespe li rifacciano nello stesso posto per un motivo di igiene, per la presenza di parassiti”.

Una curiosità: la banda gialla della Vespa orientalis è data da un pigmento “che si chiama xantopterina, in corso di studio. Sembra proprio che le vespe vadano un po’ a energia solare. Quindi in qualche modo riescono a trasformare l’energia luminosa in energia metabolica. Come lo fanno e in che percentuale non si sa ancora. Ma ho studiato bene questo insetto, la differenza rispetto ad altri vespidi è che vola soprattutto nelle ore più calde, centrali, magari nel pomeriggio, quando gli altri calabroni tendono a non volare perché si disidratano. Invece lei sta fuori tranquilla”.