Vespa velutina (o calabrone dalle zampe gialle): “Nidi d’inverno ancora attivi. L’insetto alieno invasivo percorre 100 km all’anno”

Roma, 7 dicembre 2024 – Ma d’inverno, e con l'arrivo della neve, la Vespa velutina - killer spietato delle api - è morta o può essere ancora viva? “Se seguiamo la letteratura e quindi la teoria, la colonia dovrebbe essere alla fine e le regine in ibernazione, ad aspettare l’anno successivo”. Ma Laura Bortolotti di CREAA aggiunge subito l’eccezione.

Vespa velutina davanti a un alveare (foto Laura Bortolotti)

Vespa velutina, cosa succede d’inverno

“In realtà noi troviamo nidi attivi con vespe che volano non solo a dicembre ma a volte addirittura anche a gennaio. La Vespa velutina si è adattata e ha prolungato il suo ciclo. Si pensava fosse un adattamento nelle zone più miti, come la costa ligure o la Toscana. In realtà il nido di Bologna è stato neutralizzato ed era ancora attivo il 24 dicembre dell’anno scorso. Vero che l’inverno era stato molto poco freddo e c’erano 16 gradi quando siamo intervenuti su quella colonia. Ma che questi calabroni alieni seguano le temperature è comunque anomalo, perché gli insetti di solito hanno dei cicli basati sui ritmi circadiani, alternanza luce e buio. Quindi anche se fa caldo caldo, vanno comunque in ibernazione. Invece la Vespa velutina evidentemente può seguire le temperature e se c’è caldo i nidi rimangono attivi per molto più tempo”.

Vespa velutina e reazione delle api

“Qui stiamo parlando di una specie aliena - corregge l’esperta. -. Già questo fa sì che non segua le regole dei manuali. Ci possono essere adattamenti tra la zona d’origine e quella dove arriva. E va anche messo in conto un impatto del cambiamento climatico”.

Per ora il calabrone dalle zampe gialle è stato scovato in sette regioni italiane. Ma le api hanno imparato a riconoscere questo nemico implacabile? “Sicuramente hanno capito che è diverso dai nostri calabroni. Che a volte si appoggiano e quindi possono essere predati. Con la Vespa velutina invece le api non sanno ancora come approcciarsi, loro predano anche in volo e in gruppo, il volo stesso è molto particolare. Quindi le api sono disorientate”.

I ritmi di espansione della Vespa velutina

“Gli studiosi hanno trovato che da un anno all’altro, rispetto al punto in cui la Vespa velutina era arrivata, è riuscita a spostarsi di 100 km. In parte si tratta di un volo in autonomia, questo vale soprattutto per i maschi e le regine, in autunno si spostano molto per cercare nuovi luoghi e magari nuove popolazioni con cui accoppiarsi. In generale hanno una tendenza all’espansione. Che come specie aliene invasive è quasi incontrollata”.