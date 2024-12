Drosophila suzukii, moscerino giapponese killer per l’agricoltura. “Ecco come si combatte”

Roma, 7 dicembre 2024 - Specie aliene invasive in Puglia, Coldiretti ha appena ri-lanciato l’allarme anche per la Drosophila suzukii, insetto in arrivo dal Giappone che attacca la frutta sull’albero, e viene chiamato anche moscerino killer. Nome che però non convince del tutto l’entomologo Enzo Moretto, fondatore e direttore di Butterfly Arc, la ‘Casa delle farfalle’ di Montegrotto Terme e di Esapolis, il museo degli insetti di Padova.

Un esemplare di Drosophila suzukii, moscerino giapponese killer per l’agricoltura

Gli abbiamo chiesto di svelarci i segreti di questo animale minuscolo che provoca però gravissimi danni all’agricoltura.

Svela Moretto: “Parliamo di miliardi di esemplari diffusi in tutta Italia. La loro riproduzione è incredibile, raggiunge numeri giganteschi. Non è importante essere piccoli, è un po’ come succede per un virus che è capace di metterci a letto tutti quanti in poco tempo”.

“È un parente stretto del moscerino della frutta, che ci troviamo anche in casa. È arrivato dall’oriente e invece di attaccare la frutta matura che si deteriora, attacca quella che è ancora sull’albero. Sceglie ciliegie, albicocche, piccoli frutti dalla buccia morbida. Ormai è diventato un problema come tante specie aliene invasive che non hanno antagonisti naturali. È un insetto dannoso all’agricoltura in modo pesante, come la cimice asiatica”.

“Questo moscerino è arrivato con le sue ali e anche con la frutta - spiega Moretto -. Pensiamo a more o lamponi che vanno in giro dappertutto, spesso si portano dietro questo insettino. E poi dal Giappone arrivano aerei tutti i giorni”.

Moretto ha fatto parte della Commissione che si è occupata anche di lotta alle specie aliene, pericolose per la biodiversità. Ma come si ferma l’invasione? “Il rischio è quello di farsi la guerra gli uni con con gli altri - ragiona -. Abbiamo creato dei varchi che prima non esistevano e che un po’ alla volta sono in grado di costruire ecosistemi e di far traghettare le specie, come il canale di Suez. Facile dire l’Europa dovrebbe mettere una legge. Penso alla Poppilia japonica, altra specie giapponese, è un coleottero che sembra un piccolo maggiolino, bello, verde metallico. Alla fine è approdato anche in Italia. Le larve si trovano ad esempio nei vasi di fiori. Così gli olandesi hanno detto: blocchiamo i vivaisti dall’Italia, noi avevamo fatto lo stesso con altre specie. In sintesi, è come mettere il dito in una diga che si sta rompendo”.