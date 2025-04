Trump: “Valuto esenzione temporanea dei dazi sulle auto”. Borse oggi, titoli asiatici in rialzo

Roma, 15 aprile 2025 - Dal Giappone alla Corea del Sud, le azioni delle case automobilistiche e dei produttori di componenti per auto sono balzate in rialzo stamattina, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha suggerito la possibilità di una sospensione temporanea del dazio del 25 per cento precedentemente annunciato per il settore. Gli investitori, sollevati dalla notizia, hanno ricominciato ad acquistare titoli legati all'automotive, soprattutto dopo che il comparto aveva subito pesanti deflussi di capitale all'inizio del mese a causa dei timori legati all'impatto dei dazi e all'inasprirsi della guerra commerciale, che avevano innescato un'ondata di vendite sui mercati globali.

In attesa dell’apertura di Piazza Affari, per le borse cinesi l’andamento è contrastato, dopo una giornata positiva sia per i mercati europei che per i listini di Wall Street.

