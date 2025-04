Roma, uccisi in strada al Pigneto mentre erano in bicicletta. L’ipotesi di una vera e propria esecuzione

Roma, 15 aprile 2025 - Paura al Pigneto ieri sera, intorno alle 23, quando un uomo e una donna, di nazionalità cinese, sono stati uccisi a colpi di pistola. Il duplice omicidio è avvenuto all’altezza del civico 70 di via Prenestina, mentre la coppia era in sella a delle biciclette, poco distante dal palazzo in cui abitavano. Secondo le prime ricostruzioni a sparare sarebbero state due persone che si sono date alla fuga dopo il delitto. Almeno 6 i colpi esplosi, di cui diversi alla testa, che non hanno lasciato loro speranze di sopravvivenza. Inutili i tempestivi soccorsi delle ambulanze del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione della Compagnia Piazza Dante e della VII sezione per effettuare rilievi e dare inizio alle indagini.

L'uomo, 50 anni, e la donna, 40 anni, sono arrivati in bicicletta davanti alla porta di casa quando sono stati freddati e sono morti sul colpo.

La scena è quella di un'esecuzione in piena regola. L'uomo, infatti, è stato colpito da diversi colpi d'arma da fuoco alcuni dei quali indirizzati alla testa. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un regolamento di conti o di una rapina.