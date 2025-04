La confessione-consiglio di Chris Martin: “Soffro di depressione, ecco cosa mi aiuta”

Roma, 15 aprile 2025 - “Ultimamente alcune persone, me compreso, stanno lottando con la depressione, così volevo raccontarvi alcune cose che mi sono state d'aiuto durante il tour e in generale, nella speranza che qualcuna di queste possa essere utile anche a voi".

È questo il messaggio video di Chris Martin, frontman dei Coldplay, recentemente condiviso su Instagram: Martin rivela di soffrire di depressione e descrive le strategie che adotta per affrontarla.

Chris Martin e la depressione

Sorridente e rilassato nel video pubblicato da Hong Kong, dove si trova per il tour mondiale della band, Martin ha parlato apertamente delle sue difficoltà emotive, sottolineando l'importanza di pratiche come la scrittura libera e la meditazione trascendentale per mantenere l'equilibrio mentale.

Non è la prima volta che il cantante racconta di episodi di depressione: già in passato, in particolare dopo la separazione da Gwyneth Paltrow nel 2014, con cui ha avuto due figli si era confessato pubblicamente. In un'intervista al Sunday Times, aveva dichiarato: "Mi svegliavo tutte le mattine depresso". Tuttavia, ha aggiunto che queste esperienze gli hanno fornito strumenti preziosi per andare avanti.

Scrittura e meditazione

La star internazionale ha spiegato che la scrittura liberalo aiuta a liberarsi delle emozioni negative. In cosa consiste? Mettere su carta i propri pensieri senza interruzione per 12 minuti e poi distruggere le pagine.

Martin ha anche evidenziato i benefici della meditazione trascendentale, una pratica che lo aiuta nel mantenere la stabilità emotiva.

La carriera di Chris Martin e il successo dei Coldplay

Nato a Exeter, Inghilterra, nel 1977, Chris Martin ha fondato i Coldplay nel 1996 insieme a Jonny Buckland, Guy Berryman e Will Champion, durante gli studi all'University College London. La band ha raggiunto il successo internazionale con l'album di debutto "Parachutes" nel 2000, seguito da una serie di dischi acclamati come "A Rush of Blood to the Head", "X&Y", "Viva la Vida or Death and All His Friends" e "Mylo Xyloto". Con oltre 100 milioni di album venduti e numerosi premi, tra cui sette Grammy Awards, i Coldplay sono diventati una delle band più influenti del XXI secolo e i loro tour registrano regolarmente il tutto esaurito. Attualmente, i Coldplay sono impegnati nel tour mondiale "Music of the Spheres", che ha registrato un successo straordinario, vendendo oltre 12 milioni di biglietti e incassando più di un miliardo di dollari, diventando il tour rock con il maggior incasso di tutti i tempi.

Solo altri 2 album

Chris Martin ha annunciato che la band prevede di pubblicare solo altri due album, portando il totale a dodici, per mantenere alta la qualità della loro musica.