Primissime Letture con Qn: libri per essere autonomi

"Una collana per far esercitare i bambini a leggere, per farli diventare lettori autonomi", dedicata al bambino anche molto piccolo che ha imparato a leggere precocemente, a quelli che hanno iniziato il percorso di avvicinamento alla lettura nella scuola primaria ma anche ai lettori di ogni età che si avvicinano per la prima volta alla lingua italiana: da oggi in edicola con Qn, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno usciranno i libri scritti da Barbara Franco della collana Primissime Letture della linea editoriale Quid+, edita da IF Gribaudo. Grazie alla struttura con 9 diversi livelli di difficoltà, questa collana è un percorso di avvicinamento alla lettura adatto a tutti i bambini dai 5 anni in su. Ogni livello è composto da 3 libri, ognuno dei quali racconta una storia liberamente ispirata a fatti realmente vissuti dalla scrittrice insieme a suo figlio Pietro; i protagonisti principali sono dunque Pietro, la sua famiglia “allargata” e lo “straordinario“ Quid, un elefantino rosso, molto goloso e un po’ pasticcione.

Da oggi ogni uscita quindicinale della collana Primissime Letture sarà composta da tre titoli diversi ma dello stesso livello di apprendimento: si inizia con il “livello 1“ e i libri Al topo! Al topo!, Come in una favola, Gita al mare, ognuno in vendita a 1 euro più il prezzo del quotidiano. A seguire, martedì 29 aprile, si passerà al “livello 2“, con Go il mago, Al parco safari e Il ghiro che non dorme, mentre saremo al “livello 3“ con le uscite del 13 maggio: Il ladro di dolci, Regine e pirati nei guai e Che calcio. I tre libri disponibili dal 29 aprile e i tre libri disponibili dal 13 maggio costeranno ognuno 2 euro più il prezzo del quotidiano.

Le uscite seguenti della collana sono programmate – ciascuna con tre volumi, ciascun volume a 3,5 euro più il prezzo del quotidiano – il 27 maggio, il 10 e il 24 giugno, l’8 e il 22 luglio, il 5 agosto, salendo di volta in volta di un “gradino“ fino a raggiungere il nono e ultimo livello.

Bambini lettori autonomi, supportati da genitori consapevoli: "La missione di Quid+, e dunque di Primissime Letture – spiega l’autrice Barbara Franco – è quella di portare la scienza e tutte le scoperte infantili più avanzate, legate all’intelligenza emotiva, all’ambito di logopedia o a quello della psicomotricità in maniera semplice e pratica a tutti i genitori che hanno voglia di avere più consapevolezza su come crescere i propri figli. Con un invito ai genitori: non smettere mai di leggere ai bambini, anche quando avranno già la capacità di farlo da soli".