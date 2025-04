Patrick Vettori morto nell’incendio a Mezzocorona, cosa sappiamo sulle cause del rogo

Roma, 15 aprile 2025 – Tragedia a Mezzocorona . Patrick Vettori, 29enne molto noto nel comune trentino per la sua attività politica, è morto nell’incendio divampato nel suo appartamento di via Paul Troger. L’allarme è stato lanciato intorno alle 5 di questa mattina: soccorritori, vigili del fuoco e carabinieri sono intervenuti nella palazzina, ma hanno trovato il giovane già privo di vita, ucciso dalle inalazioni di fumo.

Le cause dell’incendio

Al momento la morte di Vettori sarebbe da ricondurre, con ogni probabilità, a un incidente domestico. L’incendio sarebbe divampato in cucina: dalle prime informazioni che filtrano da ambienti investigativi la causa che ha innescato il rogo potrebbe essere stata una pentola lasciata accesa sulla piastra.

Chi era la vittima

Patrick Vettori lavorava nell’azienda immobiliare di famiglia. Era conosciuto a Mezzocorona per la sua attività politica, ma era noto anche per essere il fratello del campione di arti marziali Marvin Vettori. Il 31enne lottatore della promotion statunitense Ultimate Fighting Championship (Ufc) combatte nella categoria dei pesi medi ed è stato il primo italiano a giocarsi il titolo di campione del mondo Ufc.

Solo cinque giorni fa, sui suoi canali social, Vettori aveva annunciato: "Ho deciso di candidarmi alle prossime elezioni comunali con la lista Civica per Mezzocorona perché voglio dare il mio personale contributo alla comunità". Scriveva ancora su Facebook: “Voglio portare la mia energia e la mia esperienza per rappresentare le nostre idee all'interno dell'Amministrazione". A Mezzocorona le elezioni comunali si terranno il prossimo 4 maggio.

Il ricordo del fratello Marvin

“Eri e resterai sempre il numero 1 fratellino mio! Te ne sei andato lasciando un vuoto incolmabile, ti amerò fino all’ultimo respiro”. Con queste parole inizia il toccante post di Marvin Vettori. Un messaggio carico d’amore con cui il campione di arti marziali ricorda il fratello morto nell’incendio. “Non penso sarò più lo stesso dopo oggi perché forse non te l’ho detto mai detto ma la mia forza sei sempre stata tu”, aggiunge il campione di arti marziali. Scrive ancora Marvin: “Eri il più sveglio e il più intelligente tra i 2, ti stavi creando un futuro meraviglioso e non riesco a farmene una ragione. Si dice che Gesu richiami prematuramente le anime più belle per averle con sé in paradiso e allora spero che sia così, che tu sia lì con lui guardando e vegliando verso di noi con quella bontà che ti ha sempre contraddistinto”.

E conclude: "Ti amo fratello mio, e anche se non sarà facile continuare una vita senza di te mi rincuora sapere che un giorno sarò seppellito al tuo fianco. Ti amo”