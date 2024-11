Vespa soror, l’ultimo calabrone alieno che minaccia le api. “Trovato in Spagna, come si riconosce”

Roma, 23 novembre 2024 - Vespa soror - o calabrone gigante del sud - è l’ultimo insetto alieno che potrebbe insidiare le api. Per ora assedia la Spagna, quarta specie dopo Vespa velutina, Vespa orientalis e Vespa bicolor. La Vespa soror è stata trovata a Siero, nelle Asturie, tra il 2022 e il 2023, ma la sua presenza è stata ufficializzata solo ora, dopo la pubblicazione di un articolo sulla rivista scientifica Ecology and evolution. Ma come si riconosce? E cosa dobbiamo aspettarci? Lo abbiamo chiesto a Laura Bortolotti di CREAA.

A inizio novembre, l’articolo di Ecology and evolution aveva precisato: “I nostri risultati preliminari sollevano preoccupazioni sulla potenziale minaccia di Vespa soror per la salute umana e le dinamiche dell’ecosistema, poiché è una specie altamente predatrice di altri insetti e persino di piccoli vertebrati”. Ma è pericolosa per l’uomo? “Diciamo così - è prudente l’esperta -. L’aggressività risulta dalla letteratura, ma questa Vespa non è mai stata documentata prima in Europa, quindi al momento non è possibile avere certezze per rispondere a questa domanda”.

“L’area di origine della Vespa soror è l’India Nord Orientale, il Myanmar settentrionale, la Thailandia, il Laos, il Vietnam e la Cina meridionale”.

E come si riconosce questo calabrone gigante? “Ha una colorazione molto precisa - chiarisce Bortolotti -. Prima di tutto il capo giallo, molto caratteristico, poi l’addome, più giallo aranciato rispetto alle altre vespe, ma con l’ultimo tratto scuro. Il capo giallo è tipico anche della Vespa mandarinia, calabrone gigante asiatico che è arrivato negli Usa e in Canada”. “La cosa anomala è che la Spagna ha reso nota la notizia solo oggi, ma Vespa soror era stata trovata nel 2002 e poi nel 2023 – fa notare l’esperta -. Fra l’altro, per le specie aliene c’è un obbligo di denuncia alle autorità. In Italia l’ente di riferimento è l’Ispra, la Regione chiede le segnalazioni che poi trasmette all’Istituto”.

E cosa sappiamo dell’interazione con le api, la Vespa soror potrebbe diventare l’ennesima minaccia? “Sicuramente sì - mette in conto Bortolotti -, se si comporta come la Mandarinia è senz’altro potenzialmente pericolosa per le api. Solo che noi in Europa non l’abbiamo mai trovata sugli alveari, quindi questo rapporto fino ad oggi non è mai stato osservato. Anche per le sue dimensioni, la Vespa soror potrebbe essere più impattante delle altre specie”.

Ma la Vespa soror potrebbe essere in Italia senza essere stata rilevata? “Lo ritengo poco probabile – risponde Bortolotti – , abbiamo così tanti sistemi di monitoraggio legati a Velutina e Orientalis, per cui se arrivasse sarebbe facile accorgersene”.