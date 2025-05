Annalisa è tornata: ‘Maschio’ esce giovedì 8 maggio

L’estate si avvicina e la sua queen non può fare altro che tornare: Annalisa ha annunciato l’uscita per l’8 maggio del nuovo singolo ‘Maschio’.

Scritto da Annalisa con Paolo Antonacci e Davide Simonetta, che ne ha curato la produzione, ‘Maschio’ un brano che prosegue nel solco stilistico tracciato dagli ultimi brani: atmosfere anni ‘70-’80 mescolate con sonorità moderne. Il punto di partenza è la musica italiana, che però poi si fonde con produzioni dal respiro internazionale.

“Maschio è una nube - racconta Annalisa -, una dimensione onirica in cui le cose come le conosciamo si disfano, si invertono, si dissolvono e si ricompongono. Un luogo della mente in cui riesco ad immaginare di essere ciò che non sono. Mi osservo come dall’esterno ad interpretare quel ruolo e mi compiaccio nel prendere possesso di un nuovo corpo. Mi diverto. Mi allargo. Quanto differente può essere, la stessa azione, la stessa frase, lo stesso pensiero, nei panni di un lui? Che sogno, essere lui”.

Annalisa sarà in tour a partire da sabato 15 novembre per quasi un mese.

Le date live di Annalisa

sabato 15 novembre 2025 @Jesolo (VE)– Palazzo del Turismo (data zero)

martedì 18 novembre 2025 @Padova – Kioene Arena

venerdì 21 novembre 2025 @Roma – Palazzo dello Sport

lunedì 24 novembre 2025 @Firenze – Nelson Mandela Forum

venerdì 28 novembre 2025 @Milano – Unipol Forum

martedì 2 dicembre 2025 @ Eboli (ASA) – Palasele

venerdì 5 dicembre 2025 @Bari - Palaflorio

mercoledì 10 dicembre 2025 @Bologna - Unipol Arena

sabato 13 dicembre 2025 @Torino – Inalpi Arena