X Factor 2025, Giorgia confermata alla conduzione

Milano, 5 maggio 2025 – X Factor 2025, è già tempo di pensare a chi sarà il successore della brianzola Mimì nell’albo d’oro dei vincitori. Il talent show musicale di Sky sta scaldando i motori in vista della nuova edizione e lo fa con il primo annuncio ufficiale.

Annuncio scontato, visto che la notizia non era un mistero già dalla passata edizione: la cantautrice Giorgia è confermata alla conduzione di X Factor. La passata edizione l’ha vista migliorare e prendere confidenza con il palco del talent show di Sky puntata dopo puntata e ora ecco l’annuncio: Giorgia Todrani accoglierà i telespettatori del programma musicale anche nella prossima stagione.

“Siamo entusiasti di poter confermare Giorgia alla conduzione di X Factor 2025, dopo un'edizione sorprendente e piena di energia in cui ha saputo cucirsi addosso un ruolo per lei inedito con originalità e con grandissimo impegno e professionalità, mettendo il suo talento incredibile al servizio dello show. Non abbiamo scommesso su di lei, ma insieme a lei, convinti che avesse tutto quello che serve per X Factor: è autentica, empatica, positiva e autorevole. Il pubblico l’ha amata da subito, e non vediamo l'ora di riaccoglierla sul palco dopo un’annata per lei incredibile che l’ha riconfermata icona e regina della musica italiana” ha commentato Antonella D’Errico, executive vice presidente content Sky Italia.

“L’ambizione di chi produce un programma consolidato come X Factor è far sì che ogni anno la sfida di rinnovarsi coincida con la valorizzazione del format originario. Una sfida che Giorgia ha saputo cogliere subito proprio perché è un’artista solida e capace di rinnovarsi sempre. Affrontare questa nuova stagione di X Factor con lei ci rende felici e orgogliosi. E non vediamo l’ora di ricominciare” le ha fatto eco Marco Tombolini, amministratore delegato di Fremantle, casa di produzione del talent show trasmesso da Sky.