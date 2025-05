Milly D’Abbraccio: “Faccio sesso a pagamento, l’escort oggi è più sex symbol di una pornodiva”

Emilia Cucciniello, più nota con il nome d’arte Milly D’Abbraccio, si è raccontata a Francesca Fagnani nel temutissimo salotto di ‘Belve’ su Raidue. L’intervista andrà in onda domani, martedì 6 maggio.

"Nell'hard non ho rivali - ha dichiarato Milly D’Abbraccio -. Sono arrivata dopo Moana, giunonica, e Cicciolina, con la coroncina in testa. Io ho rotto gli schemi. Ero una pornodiva d'attacco, moderna. Ero completamente diversa da loro, non c'era competizione. Sono un'attrice prestata al porno e mentre le altre non sapevano recitare, io sapevo recitare. I miei film sono i più belli in assoluto del cinema porno italiano". A proposito di Moana Pozzi, D'Abbraccio racconta: "L'hanno accusata troppe volte in vita e decantata molto da morta. Dopo la morte di Moana sono rimasta io l'ultima pornodiva".

La pornostar non si nasconde: "Se avessi fatto oggi la pornodiva con Internet sarei diventata planetaria". Nello studio di Belve Milly D'Abbraccio si confessa: "In 60 anni ho avuto 10 anni di relazione con due donne. A un certo punto sono entrata in crisi perché ho detto che non è possibile, sono una pornodiva rispettata, che cavolo. Mi scoprono lesbica, è strano, non è possibile e sono entrata in crisi. E sono andata da una psicologa”.

"Lei non fa più film da tempo e si è dedicata a incontri sessuali con i fan a pagamento" la incalza Francesca Fagnani. E D'Abbraccio per la prima volta rivela i contorni della sua scelta: "A un certo punto è nata questa cosa. Io decido, sono libera. Scelgo io: industriali avvocati, professionisti di un certo livello. Scelgo di incontrare persone al mio livello. Faccio una sorta di casting e scelgo le persone fortunate. Mi sono addentrata nel mondo delle escort perché ormai il sex symbol nell'immaginario erotico degli uomini non è più la pornodiva".