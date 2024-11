Seta di ragno e ballooning, i segreti incredibili delle ragnatele

Roma, 16 novembre 2024 – Ragni d’inverno e ragnatele in ogni angolo della casa. La reazione istintiva: eliminarle subito. Eppure ci incuriosiscono e ci affascinano per la loro perfezione tecnica. Ecco i segreti della seta di ragno - e del ballooning, ad esempio dopo le alluvioni o le piogge prolungate - spiegati da Carlo Maria Legittimo, presidente di Aracnofilia.

Ragno del genere Hapalotremus (Aracnofilia)

La premessa: “Si stimano 150.000 tipi diversi di ragnatele. Il numero non ci deve meravigliare perché dobbiamo sempre considerare che i ragni sono 50.000 specie. Le ragnatele vengono realizzate per funzione diverse, non servono solo come trappole. I ragni non hanno delle case ma se le costruiscono. Le ragnatele sono realizzate in maniera diversa a seconda delle prede ma possono servire anche per proteggere le uova, grazie a una tela particolare che resiste alla pioggia”. “Ogni ragno - aggiunge l’aracnologo - ha almeno sei-otto ghiandole diverse ed è in grado di produrre sete diverse, a seconda dell’utilizzo”.

“Quella del ragno è una secrezione ghiandolare proprio come nel baco da seta, filata, cioè espulsa dal corpo. Cristallizza disponendosi in fibre, formando questi filamenti. Chiaramente il batuffolo che crea il baco da seta è molto più sfruttabile per essere filato”.

Quali sono i luoghi preferiti dai ragni per realizzare le loro ragnatele? “Un po’ ovunque - risponde l’esperto -. Negli angoli, dietro gli armadi, sotto i letti, sotto i radiatori, negli infissi delle finestre. Di solito i ragni sono lucifughi, cioè non gradiscono la luce diretta. Un ambiente riparato e un po’ in penombra permette al ragno di vivere senza essere disturbato e di intercettare anche più prede”.

“Non è possibile dirlo scientificamente. Anche se tra autunno e inverno molti ragni cercano di spostarsi dentro casa e cercare condizioni termiche più favorevoli. Però molte specie che vivono nelle case durante l’inverno muoiono. Dentro le case in media abbiamo una ventina di specie diverse di ragno. Sicuramente il periodo in cui i ragni sono preponderanti è la primavera”.

“Alcune femmine che che trascorrono la loro vita sulle ragnatele vengono corteggiate dai maschi che avvicinandosi cercano di trasmettere vibrazioni di riconoscimento. Salgono sulla ragnatela della femmina e cominciano a pizzicarla per farsi riconoscere come partner sessuali. Altre specie impregnano di feromoni dei fili di ragnatele per guidare il maschio. Poi ci sono casi molto particolari, quelli dei ragni acquatici, gli ancylometes, loro addirittura fanno bondage, nel rito di corteggiamento usano la tela per legare la femmina”.

“Viene definita così perché assomiglia alle mongolfiere – chiarisce l’esperto -, ed è una tecnica dei ragnetti piccoli. Secernono un filamento di seta che viene sospinto dalla brezza e da piccole correnti d’aria per cui si allunga. In aracnologia si definisce filo aeronautico. Quando la lunghezza è sufficiente a sollevare il ragnetto, lui si lascia andare e vola via. Questo fenomeno si verifica due volte l’anno, in primavera e in autunno. In primavera sono eventi necessari alla dispersione dei piccoli, in autunno e inverno può capitare che si usi questo sistema per spostarsi, ad esempio dopo le alluvioni o dopo un acquazzone e quando un terreno si allaga. Questi fili si dispongono in maniera direzionale e si adagiano sulla vegetazione”. Di fatto, hanno l’aspetto di ragnatele giganti, “parlerei meglio di drappi di ragnatela. Una conseguenza del fatto che migliaia e migliaia di piccoli esemplari nello stesso momento, a causa della stessa condizione, fanno questi filamenti di seta che creano un tappeto. Questo fenomeno si verifica molto spesso nella zona di Vercelli e Novara, dove ci sono le risaie”.