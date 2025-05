Rihanna incinta: la sfilata con il pancione al Met Gala che annuncia la terza gravidanza

New York, 6 maggio 2025 – Terza gravidanza per Rihanna. Lo ha svelato la stessa popstar sfilando sul red carpet del Met Gala a New York. Arrivata con un'ora di ritardo, la cantante ha indossato un look firmato Marc Jacobs con un abito con corpetto che evidenziava il pancione e una giacca corta da tailleur, completato da un cappello oversize e una cravatta marrone a pois bianchi.

"Grazie, sono felice che tutti siano contenti per noi, perché lo siamo anche noi", ha dichiarato il compagno A$AP Rocky, co-chair di questa edizione 2025 del prestigioso evento di moda.

Rihanna in posa con il pancione per i fotografi al Met Gala (Ansa)

Non è la prima volta che Rihanna annuncia una gravidanza mostrando il pancione: lo aveva già fatto al Super Bowl 2023, quando aspettava il secondo figlio, Riot Rose. Il primogenito della coppia, Rza, è nato a maggio 2022.

Il Met Gala, l'evento di raccolta fondi che inaugura la mostra annuale del Metropolitan Museum of Art di New York, si svolge ogni primo lunedì di maggio. A guidarlo, come sempre dal 1995, Anna Wintour, direttrice di Vogue. Il tema scelto per quest'anno, 'Superfine: Tailoring Black Style', getta uno sguardo sullo stile afroamericano e la storia del dandismo a partire dal libro del 2009 'Slaves to Fashion: Black Dandism and the Styling of Black Diasporic Identity' di Monica L. Miller.

Os pite, a sorpresa, dell’evento anche Kamala Harris. L'ex vicepresidente e candidata presidente Usa non ha posato per i fotografi sul red carpet, ma la sua presenza alla festa insieme al marito Doug Emhoff è stata confermata da una portavoce. Harris, che qualche giorno fa è tornata in scena in politica per la prima volta dopo la sconfitta nella corsa alla Casa Bianca, era vestita in un abito da sera bianco e nero firmato da Ib Kamara, lo stilista che ha ereditato il timone di Off White dal fondatore Virgil Abloh prematuramente scomparso.