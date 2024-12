Ragni spaziali ma anche grilli e topi. “Animali astronauti, che scoperte”

Roma, 13 dicembre 2024 – Ma i ragni astronauti nello spazio cosa ci rivelano? “Sono esseri viventi che condividono con noi tante cose, un’organizzazione dell’apprendimento di quello che succede nel mondo, una risposta comportamentale agli stimoli. E come gli insetti percepiscono l’ambiente, hanno un senso della gravità, un sistema che si sviluppa”.

Elena Santucci, psicobiologia, ricercatrice dell’Istituto superiore di sanità, collabora storicamente con l’agenzia spaziale italiana e con l’Esa, è appassionata di fantascienza. “Abbiamo mandato i topi nello spazio ma sono sempre tornati”, tiene a precisare. Mettendo quel limite etico come condizione, perché sullo sfondo resta sempre il ricordo straziante di Laika, la cagnolina che i russi spedirono in orbita su un satellite Sputnik e sacrificarono.

Ragni anche nello spazio (foto di repertorio, Aracnofilia)

Gli animali nello spazio

Oggi - dopo tanti cani, gatti, tartarughe e scimmie - le missioni spaziali spediscono in orbita ancora tanti topi - “un evergreen” - ma anche lumache,grilli e ragni. Messi alla prova dell’ambiente estremo per avere risposte. “Il mammifero il topo è il più vicino a noi - è la didascalia della scienziata -. Ha figli nipoti zii, il rivale per conquistare la femmina, il comportamento sociale. Distinguerei due livelli, il primo è capire la fisiologia dell’adattamento all’ambiente estremo, vale anche per il ragno che si organizza nello spazio e come cambia il disegno della sua ragnatela, in assenza di gravità. E questo ci può fare comprendere delle cose su come va aggiustato chi la perde sulla terra. Dall’altra parte ci aiutano a capire come potremmo tutti quanti sopravvivere meglio nel lungo termine nei voli spaziali, una prospettiva per il futuro”.

Anche semi e piante

“Quindi sono state mandate nello spazio anche piante e semi che germinano per vedere come si organizzano - ricorda Santucci -. La domanda più facile per noi è come si possa crescere svilupparsi adattarsi capire come organizzare il movimento in funzione di tutta la micro gravità o delle radiazioni, l’osteoporosi e le ossa degli astronauti che si consumano, diventano fragili al ritorno. Ogni animale ci può insegnare qualcosa”.

Capire le malattie

Ma c’è dell’altro, che ci riporta sulla terra. “ Capire come ci si adatta me le condizioni estreme ci fa comprendere quali sono i meccanismi alla base delle persone che perdono la capacità di adattarsi sulla terra questa è una grande idea di chi si occupa di cervello sofferenza. Vabbè euro degenerazione proprio una perdita di plasticità quella che ci permette di gestire le situazioni complesse come ad esempio quello di stare a testa in giù”. “Sono tantissimi gli studi che si fanno. Come farà una ragnatela nello spazio interessante perché a terra si fanno seguendo il principio della gravità. I topi sono animali di grandissima capacità di adattamento vivono ovunque e comunque. Imparano a gestire l’assenza di gravità fluttuando sereni mangiano bevono ancora non siamo riusciti a riprodurli. Quelli che noi abbiamo mandato sono ritornati sulla terra e anche tanti animali molti studi sono stati fatti così. Ci sono esperimenti che vanno a termine, io non parteciperai mai a nessuno di questi nostri topi sono volati sono tornati vivi”.

Il caso degli scorpioni e delle blatte

“ Adesso si sta ragionando molto su come nutrirsi nello spazio l’ultimo convegno al quale ho partecipato a Dubai c’è un movimento che sostiene che le blatte sembrerebbe che abbiano tantissime caratteristiche per essere mangiate. Le blatte sembravano ottime candidati per avere proteine nello spazio”. Alla fine l’obiettivo della ricerca è uno solo e la dottoressa Santucci lo riassume con un tono di grande passione nelle parole. “Se riuscissimo a dare una mano alle persone che stanno male cercando di capire qualcosa in più sulle nostre capacità di adattarci alle situazioni difficili questa sarebbe davvero molto bello”.