Elon Musk e l’oscura profezia sulla fine del mondo: ecco perché vuole colonizzare Marte

Cosa c’è dietro la sua volontà di colonizzare Marte a tutti i costi? Elon Musk lo ha rivelato nel corso di un’intervista per Fox News lanciando una ‘oscura profezia’ sulla fine del mondo. Ecco cosa ha detto.

La fine del mondo secondo Musk

Parlando con Jesse Watters di Fox, Musk ha spiegato perché sta investendo così tante risorse nella sua missione sul ‘pianeta rosso’. “Marte è un'assicurazione sulla vita per la vita collettiva”, ha detto il celebre imprenditore, che ha poi argomentato così la sua tesi: “Alla fine, tutta la vita sulla Terra sarà distrutta dal Sole che si sta espandendo gradualmente, e quindi a un certo punto dovremo diventare una civiltà multi-planetaria perché la Terra sarà incenerita”. Ed è per questo che la sua missione va ben oltre l’obiettivo di raggiungere Marte una volta. Il vero scopo sarebbe quello di garantire la sopravvivenza della civiltà. Il numero uno di SpaceX ha precisato: “Abbiamo ancora molta strada da fare, perché non si tratta solo di atterrare su Marte e piantare bandiere o lasciare impronte”.

Quando succederà? Non così presto

È vero che la Nasa, da tempo, sostiene prima o poi, il Sole esaurirà la sua energia e che, quando inizierà a morire, si espanderà in una gigantesca stella rossa, che potrebbe diventare così grande da inglobare Mercurio, Venere e potenzialmente la Terra. Tuttavia, gli scienziati stimano che questo processo potrebbe iniziare tra circa cinque miliardi di anni. Insomma, se la fine del mondo ci sarà, non è poi così vicina. Tuttavia, Musk è impaziente di assicurarsi che Marte diventi “autosufficiente” per ospitare la vita umana e, spesso, ha definito questo come “il bivio fondamentale del destino”.

Starbase, la ‘città spaziale’ di Musk in Texas

L'inquietante avvertimento di Musk è arrivato pochi giorni dopo che ha ottenuto il benestare a realizzare la ‘sua’ città in Texas: Starbase. Situata vicino a Boca Chica, nel sud dello Stato, Starbase è nata come sede principale di SpaceX per lo sviluppo e il lancio del razzo Starship, progettato per missioni interplanetarie. Recentemente, la comunità locale ha votato per incorporare ufficialmente questo sito come una vera e propria città, consentendo a all’azienda di gestire direttamente servizi municipali e infrastrutture.